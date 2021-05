METEO – Incertezza dei MODELLI per la prossima settimana, con possibile nuova fase di MALTEMPO. Ecco le TENDENZE

Ad iniziare dalla giornata di domani la depressione atlantica inizierà ad estendersi verso sud, arrivando sul Mediterraneo occidentale nella mattinata di venerdì. Dopo essersi approfondito inizierà a muoversi verso est, arrivando sull’Italia nella seconda parte della giornata. Nuova ondata di maltempo interesserà l’Italia, soprattutto le regioni centrali e meridionali tra il pomeriggio di venerdì e la mattinata di sabato , con possibili violenti temporali sul versante tirrenico. Le piogge non mancheranno neanche al Nord, con le precipitazioni più intense selle regioni di nord-est. Nella giornata di sabato il maltempo scivolerà sulla Grecia, ma l’instabilità atmosferica resterà per l’intero weekend. Andiamo ora a vedere la tendenza per la prossima settimana.

Tendenza meteo prossima settimana

Dando uno sguardo ai due principali modelli matematici globali GFS ed ECMWF, si nota dell’incertezza per quanto riguarda la tendenza meteo per la prossima settimana. Secondo il modello del centro europeo, la depressione atlantica, che nella giornata di lunedì si sarà portata sull’Europa centro-settentrionale, nella giornata di martedì si va ad estendere verso sud con asse di saccatura sul Mar Tirreno e poi ruotando verso est porterà un forte peggioramento su tutta l’Italia. Il maltempo è previsto soprattutto per la giornata di martedì ma con l’instabilità che potrebbe durare per alcuni giorni, per poi lasciare spazio nel weekend alla rimonta di un promontorio di alta pressione dal continente africano. Di altro avviso è invece GFS, che vede una estensione più orientale della saccatura, con asse diretto sulla Penisola Balcanica. In questo modo avremo un peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di martedì, che riguarderà soprattutto le regioni settentrionali e quelle adriatiche, con successivo arrivo dell’alta pressione già nella giornata di mercoledì. Alta pressione che porterebbe bel tempo fino al weekend, quando nella giornata di domenica potrebbe arrivare una perturbazione atlantica. Ricordiamo che si tratta di una tendenza, come si può vedere anche dall’incertezza dei modelli e che quindi l’indice di attendibilità è basso. Vi invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito internet.