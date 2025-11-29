Meteo – Inizio di Dicembre piuttosto incerto e con ulteriore peggioramento in arrivo: i dettagli

Stabilità e relativo bel tempo in Italia

Condizioni meteo di stabilità e relativo bel tempo si stanno imponendo in queste ore sull’Italia, dopo una prima metà della giornata odierna alle prese con il maltempo residuale, in particolare sulle aree più meridionali dello stivale, laddove la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta per oggi. Le temperature, in questo contesto, continuano ad attestarsi su valori piuttosto in linea con la media di riferimento, quando non leggermente al di sotto.

Prossime ore con ulteriore miglioramento in vista

Lo spostamento della circolazione depressionaria sul settore balcanico determineranno un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola nelle prossime ore, con l’avanzamento di schiarite anche ampie nelle aree coinvolte dall’instabilità nella prima metà della giornata odierna. I cieli, pertanto, risulteranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi sullo stivale, senza che ciò impatti significativamente sulle temperature, che rimangono intorno alla media di riferimento.

Lieve peggioramento in arrivo sul finire del Weekend

Il miglioramento in atto sulla nostra Penisola è dovuto ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale innescato dal lieve innalzamento dell’Anticiclone. Tuttavia, già dalla giornata di domani domenica 30 novembre e, in particolare, dal pomeriggio, nuvolosità spesso anche compatta tornerà a transitare sui settori occidentali, permettendo l’attivazione di qualche rovescio sulla Liguria. Relativa stabilità resisterà invece altrove.

Inizio di settimana (e quindi di Dicembre) incerto, con ulteriore peggioramento in arrivo

La giornata di lunedì 1° dicembre vedrà il passaggio di nuvolosità consistente su gran parte del centro-nord, con rovesci che insisteranno sulla Liguria e si estenderanno, in maniera più localizzata, sul resto del nord, coinvolgendo tuttavia anche parti della Sardegna e le isole toscane. Un ulteriore peggioramento è atteso tuttavia a partire dalla giornata di martedì 2 a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria che aggancerà una depressione mediterranea, con maltempo che entro sera assumerà maggiore diffusione al nord e comincerà ad interessare anche l’estremo sud e il versante tirrenico, ma sulla cui dinamica approfondiremo tuttavia in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

