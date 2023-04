Meteo – Instabilità in aumento sull’Italia: prossime ore acquazzoni, temporali e locali grandinate

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul bacino del Mediterraneo caratterizzata da un calo del campo barico per il passaggio tra il Mar di Corsica e di Sardegna di un vortice instabile giunto dalla Francia. Centro di bassa pressione, attualmente pari a 1007 hPa sulla Sardegna, è previsto in discesa verso il Canale di Sicilia entro la fine del giorno, dove tenderà ad approfondirsi ulteriormente. Bassa pressione che sarà alimentata in quota da masse d’aria fredda, con isoterme a 500 hPa fino a -26/-28°C tra il nord Italia e la Sardegna, rendendo instabile l’atmosfera nelle prossime ore su diverse regioni d’Italia.

Meteo in atto sull’Italia: piogge in Sardegna, primi temporali sui settori Peninsulari

Dall’ultimo scatto satellitare emerge una situazione meteo perturbata sulla Sardegna, dove ritroviamo molte nubi con precipitazioni diffuse; al momento gli accumuli pluviometrici non sono particolarmente abbondanti e mediamente non oltre i 20 mm dalla mezzanotte. Aria fredda in quota ed il riscaldamento diurno hanno dato vita ai primi nuclei temporaleschi sul Veneto, Emilia ed a carattere più localizzato a ridosso dell’Appennino. Sole prevalente tra Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia, nonché sui settori ionici. Velature di passaggio altrove.

Tendenza meteo prossime ore: acquazzoni e temporali al centro e parte del sud

Nel corso del pomeriggio e prime ore serali l’instabilità diverrà più diffusa sui settori Peninsulari. Acquazzoni e temporali che tenderanno ad interessare gran parte dei settori interni del centro, Campania, Molise e Puglia ed insisteranno su parte del Nordest. Non si escludono temporali localmente di forte intensità ed accompagnati da grandine. Neve a ridosso dell’Appennino mediamente dai 1400-1600 metri. Migliora sulla Sardegna, mentre la ciclogenesi in discesa verso il Canale di Sicilia determinerà un peggioramento sull’Isola e Calabria con piogge diffuse nottetempo. Maltempo nella giornata di domani al sud con rischio nubifragi. Allerta meteo diramata per le prossime ore dalla Protezione Civile, vediamo nella prossima pagina tutti i dettagli.

CONTINUA A LEGGERE​

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 2 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.