METEO – Intenso MALTEMPO sull’Italia, diramata ALLERTA ROSSA dalla Protezione Civile: forti TEMPORALI su molte regioni, zone colpite, i dettagli

Violento maltempo al nord e sul Tirreno nelle prossime ore

Fortissimo maltempo quest’oggi in Italia, soprattutto nel settore nordoccidentale dove la situazione è tuttora critica tra Piemonte e Liguria, in particolare tra Genova e Savona. Piena emergenza soprattutto in alcune zone della Liguria dove vige e sarà valida anche per domani l’allerta meteo rossa come vedremo in seguito. La perturbazione muoverà nelle prossime ore verso est e porterà forti piogge anche sul settore nordorientale, come in Friuli (già interessato da forti temporali), Veneto ed Emilia Romagna ma anche su Toscana, Lazio e parte della Sardegna, soprattutto settore nord. Ancora escluse le regione Adriatiche e il meridione tranne Campania e Sicilia) dove il tempo peggiorerà in modo netto nella giornata di mercoledì con temporali anche forti e crollo delle temperature. Di seguito vediamo l’allerta meteo della Protezione Civile valida per la giornata di domani, martedì 5 ottobre 2021. Leggi anche: Maltempo eccezionale in Liguria: esondazioni, allagamenti e zone completamente isolate

Allerta meteo della Protezione Civile per domani, gialla, arancione e rossa, i dettagli

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente. Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. Piemonte: Belbo e Bormida, Toce. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale. Piemonte: Belbo e Bormida, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene. Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante. Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Orobie bergamasche. Piemonte: Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale, Val Sesia, Cervo e Chiusella. Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense. Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso. Lombardia: Appennino pavese, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche. Piemonte: Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale. Leggi anche: Estate 2021 tra le più calde di sempre da quando esistono le rilevazioni. Il report del CNR

Allerta gialla anche in altre regioni

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C. Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese. Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma. Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante. Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Etruria, Fiora e Albegna. Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere. Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Leggi anche: Weekend ancora instabile, ecco dove

