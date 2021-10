METEO – WEEKEND ancora instabile in Italia con PIOGGE e TEMPORALI specie su alcune regioni. La TENDENZA

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nei giorni centrali della settimana viene proposto l’isolamento di una goccia d’aria fredda in quota dal flusso principale perturbato, la quale raggiungerà il Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo si manterranno cosi instabili sull’Italia, soprattutto al Centro-Sud , con piogge sparse e temporali. Fenomeni molto intensi potrebbero interessare i settori adriatici dove non si escludono isolati fenomeni a carattere di nubifragio. Le temperature subiranno un generale e sostanziale calo, scendendo anche di 4-5 gradi al di sotto della media del periodo. Vediamo allora anche una prima tendenza meteo per il secondo weekend di ottobre.

Tendenza meteo per il prossimo weekend

Stando sempre agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, durante il fine settimana una circolazione depressionaria potrebbe ancora interessare il Mediterraneo centrale e parte dell’Europa orientale, facendo cosi confluire aria fredda in quota anche sulla Penisola Italiana. Questo renderebbe le condizioni meteo ancora instabili in Italia nei giorni del weekend. Piogge e temporali interesserebbero soprattutto il Centro-Sud e il Nord-Est, con il versante adriatico maggiormente colpito dal maltempo. Il clima si manterrebbe fresco con temperature ancora di qualche grado al di sotto della media dl periodo. La distanza temporale è ancora ampia e non si escludono dei cambiamenti. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.