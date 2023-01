Meteo – Inverno con nuovi impulsi freddi e neve anche a febbraio? Le ultimissime

Meteo invernale sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Seconda parte di gennaio che ha visto il ritorno di condizioni meteo inverali sull’Italia, in seguito alla discesa di correnti dapprima polari marittime ed a seguire di quelle artiche. Una vasta ciclogenesi ha preso forma sul Mediterraneo centrale ed è piuttosto stazionaria, bloccata nella sua evoluzione verso levante dalla presenza di un coriaceo campo altopressorio sulla Russia. Meteo che si manterrà invernale sull’Italia con freddo e neve a bassa quota.

Tra oggi e domani nuove nevicate a bassa quota su parte del centro-nord

Meteo Inverno – Maltempo invernale sull’Italia. Domenica con molte nubi ancora in transito sull’Italia con deboli fenomeni attesi tra Emilia-Romagna, Marche e nord della Toscana dove potranno risultare a carattere nevoso dai 200-400 metri, ma con sconfinamenti sino a ridosso delle pianure pedemontane emiliane ed occasionalmente dell’alta Toscana. Fenomeni irregolari attesi su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e coste del Lazio con quota neve dai 600-800 metri. Giornata di lunedì che vedrà un peggioramento più diffuso al nord, Toscana, Umbria e Marche con precipitazioni per lo più di debole intensità, ma che potranno risultare nevose sino ai 200-400 metri tra Umbria, Marche, alta Toscana e Liguria, mentre i fiocchi potranno spingersi sino a ridosso delle pianure del basso Piemonte, Emilia ed occasionalmente tra pavese e provincia sud di Milano. Quota neve più elevate sul Triveneto e resto del nord, mediamente dai 500-800 metri.

Circolazione fredda sull’Italia fino al termine di gennaio?

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, la circolazione a carattere freddo potrebbe insistere sul Mediterraneo centrale e Balcani sino al termine del mese di gennaio. L’Ensemble del modello europeo ECMWF mostra infatti un aumento di probabilità di blocchi anticiclonici tra Regno Unito ed Atlantico, mantenendo attivo il flusso d’aria fredda verso latitudini più meridionali. L’Italia potrebbe quindi essere interessata per gran parte della terza decade di gennaio da condizioni meteo invernali e temperature che si manterranno al di sotto delle medie del periodo, salvo un momentaneo addolcimento termico tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, ma con possibile nuovo impulso artico con neve a bassa quota per il prossimo weekend. Rivincita dell’Inverno in questa seconda parte di gennaio, ma vediamo nella prossima pagina la tendenza per l’avvio del mese di febbraio.

Vortice polare in indebolimento con possibili ingressi freddi anche a febbraio?

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Con l’avvio del mese di febbraio il vortice polare potrebbe subire un fisiologico indebolimento con i venti a 10 hPa scendere al di sotto della media di 30 m/s. Alcune emissioni modellistiche simulano anche possibili warming stratosferici nel corso delle prossime settimane, andando nel caso a minare la stabilità del vortice polare. Anomalie positive bariche potrebbero insediarsi alle alte latitudini, favorendo nel corso del mese di febbraio ancora occasioni per eventi invernali sull’Italia. Seppur al momento è ancora bassa come probabilità, non va escluso anche un possibile split del vortice polare, in seguito ai warming simulati per le prossime settimane, con eventuale inversione dei venti zonali. Rimanete aggiornati!

