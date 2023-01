Meteo – Maltempo no stop, con pioggia e neve a bassa quota in Italia: la Protezione Civile dirama l’allerta, ecco dove

Tempo instabile sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si mantengono ancora instabili grazie all’azione di una perturbazione alimentata da correnti fredde di natura artica che portano pertanto anche la neve a quote piuttosto basse (scopri dove). Dopo un iniziale parte di stagione in cui l’Alta pressione sembrava prevalere su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, l’Inverno sembra provare a riscattarsi nella corrente settimana, con temperature che spesso appaiono anche inferiori alla media del periodo.

Domani ancora maltempo sull’Italia

Un’ondata di maltempo che non trova uno stop continuerà a portare effetti anche nella giornata di domani domenica 22 gennaio sulla nostra Penisola, con pioggia e neve a bassa quota. In particolare, le precipitazioni si concentreranno sul basso versante tirrenico (specie Campania) e tra Marche, Romagna e bassa pianura emiliana. Nelle prime ore della notte possibili fiocchi fino a quote prossime a quelle pianeggianti in Umbria, con stessa quota attesa anche in Emilia. Neve tra i 100 e i 300 metri nelle Marche, con fenomeni localmente anche intensi. La quota neve si attesterà invece tra i 600 e i 900 metri sull’Appennino meridionale e zone interne della Sicilia, con clima pressoché invernale praticamente ovunque.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna sud-orientale e Marche centro-settentrionali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Romagna e Marche, Toscana orientale e meridionale, Umbria, settori costieri della Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Puglia centro-meridionale, Sicilia e Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 200-300 m su Appennino emiliano-romagnolo, toscano e umbro-marchigiano, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano settentrionale; al di sopra dei 600-800 m sulle regioni meridionali, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Sardegna, Abruzzo e zone adriatiche ed appenniniche meridionali. Venti: da forti a burrasca nord-orientali sui settori dell’alto Adriatico, con temporanee raffiche di burrasca forte o tempesta su Romagna e Marche settentrionali; forti di Foehn sul Piemonte; forti settentrionali su Liguria e localmente su Sardegna e Toscana, localmente forti meridionali sulla Puglia meridionale. Mari: inizialmente agitato o molto agitato l’Adriatico settentrionale, con moto ondoso in attenuazione; localmente molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato il Mare di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 22 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Salento

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere.

