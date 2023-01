Meteo Italia – Vortice freddo con neve, piogge e temporali anche nelle prossime ore, ecco dove

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta ciclogenesi a carattere freddo in azione sul Mediterraneo centrale, alimentata da correnti artiche in discesa dal nord Europa. Tale saccatura è affiancata da due figure altopressorie: la prima ad ovest è distesa dal vicino Atlantico sino alla Scandinavia, mentre ad est da un promontorio disteso dal Medio Oriente sino alla Russia, dove ritroviamo valori pressori al suolo fino a 1050 hPa. Il flusso umido perturbato scorre quindi al di sopra del 50°N, mentre in tale contesto l’Italia sarà ancora interessata da una ciclogenesi a carattere freddo responsabile di maltempo invernale con neve a bassissima quota.

Ciclogenesi fredda sull’Italia, maltempo invernale anche nella giornata odierna

Meteo Italia – Centro di bassa pressione, con valore al suolo pari a 1008 hPa, è in transito verso ovest sulla Toscana centrale e si porterà nelle prossime ore sul medio-alto Tirreno determinando condizioni meteo invernali anche nel corso della giornata odierna. Molte nubi sono attese nelle prossime ore sull’Italia con fenomeni per lo più concentrati tra Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e Puglia centro-meridionale. Quota neve attesa attorno ai 700-900 metri. Fenomeni attesi anche tra Emilia-Romagna ed alta Toscana, con nevicate a partire dai 200-400 metri, ma con sconfinamenti sino ai settori pedemontani emiliani. Locali acquazzoni non si escludono sulle coste del Lazio meridionale e della Sardegna, poi dalla sera nuovo peggioramento tra Marche ed Abruzzo con fenomeni intensi, nevosi sino ai 100-300 metri. Temperature al di sotto delle medie del periodo. Ventilazione sostenuta di Bora e Grecale sulle regioni centrali e di Nordest, da Maestrale sulla Sardegna, mentre da sud sui settori ionici.

Allerta della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, domenica 22 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Salento

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere.

Prossima settimana ancora invernale sull’Italia

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, la circolazione a carattere freddo potrebbe insistere sul Mediterraneo centrale e Balcani sino al termine del mese di gennaio. L’Ensemble del modello europeo ECMWF mostra infatti un aumento di probabilità di blocchi anticiclonici tra Regno Unito ed Atlantico, mantenendo attivo il flusso d’aria fredda verso latitudini più meridionali. L’Italia potrebbe quindi essere interessata per gran parte della terza decade di gennaio da condizioni meteo invernali e temperature che si manterranno al di sotto delle medie del periodo, salvo un momentaneo addolcimento termico tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, ma con possibile nuovo impulso artico con neve a bassa quota per il prossimo weekend.

