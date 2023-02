Meteo – Inverno in crisi: in arrivo una fase anticiclonica duratura

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un centro di bassa pressione insiste da stamattina a sud della Sicilia, richiamando un flusso umido sui settori orientali dell’isola; finora sul Siracusano sono caduti oltre 400 millimetri di pioggia con smottamenti e allagamenti diffusi. Nella giornata di ieri segnalate nevicate sulla costa Romagnola, fino alla città di Rimini e fin verso le quote pianeggianti su Marche, Abruzzo ed alta Puglia.

Previsioni meteo per oggi 10 Febbraio

Meteo – Queste le previsioni meteo per oggi 10 Febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio qualche addensamento sulle Alpi ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al Centro: Al mattino nubi sparse sull’Abruzzo ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo tra Calabria e Sicilia con piogge e temporali anche intensi, locali fenomeni anche sulla Basilicata con neve a quote basse. Al pomeriggio ancora precipitazioni sulla Sicilia con neve oltre i 700 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo più stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite, residue piogge sulla Sicilia.

Stabilità piena nel fine settimana, ecco la situazione

Meteo fine settimana – Alta pressione in rimonta nel weekend sull’Europa centro-occidentale, risultando anche più invadente sul bacino Mediterraneo. Questo porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo, con la giornata di sabato che vedrà cieli soleggiati da Nord a Sud. Inoltre avremo anche un rialzo termico, specie al Centro-Nord, dove le temperature si porteranno anche leggermente sopra la media del periodo. Ancora fresco al Sud per residue correnti nord-orientali e nella giornata di domenica su queste regioni avremo anche il transito di una piccola goccia fredda che porterà anche qualche precipitazione, specie a ridosso dei rilievi, con neve ancora a quote relativamente basse.

Anticiclone di blocco e clima mite per metà Febbraio?

Mese di febbraio che ha visto temperature sotto media nella sua prima decade ma ben poche precipitazioni su molte regioni, praticamente nulle al Nord e sui settori centrali tirrenici. Tendenza meteo tracciata dai principali modelli che vede tra alti e bassi l’alta pressione dominare per buona parte della seconda decade di febbraio. Ci ritroveremo così a guardare con attenzione all’ultima decade del mese per vedere se l’inverno avrà ancora qualcosa da dire o terminerà senza particolari scossoni.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.