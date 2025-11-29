Meteo – Inverno meteorologico parte dinamico con nuove fasi di maltempo e tanta neve in montagna? Le ultimissime

Autunno meteorologico termina con meteo in miglioramento

Pressione in aumento sul Mediterraneo centrale favorisce un momentaneo miglioramento del tempo sull’Italia. Ultimi giorni dell’Autunno meteorologico che saranno infatti caratterizzati da condizioni meteo mediamente stabili sull’Italia, salvo residui fenomeni nella giornata odierna su Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre domani è atteso il ritorno di qualche pioggia sulla Liguria. Freddo al primo mattino con gelate al nord e zone interne del centro.

Prossima settimana incerta, specie al centro-sud ed Isole?

Meteo Inverno dal 1 al 7 dicembre – Centro di calcolo europeo mostra un’avvio dell’Inverno meteorologico caratterizzato da anomalie negative di pressione sull’Europa occidentale e nord Atlantico, mentre positive sull’Europa centro-orientale. Possibile quindi l’ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale di nuovi impulsi perturbati dal nord Atlantico con fasi di maltempo, specie al centro-sud ed Isole. Al momento le regioni settentrionali potrebbero rimanere meno esposte al maltempo, fatta eccezione per la Liguria.

Settimana dell’Immacolata incerta

Meteo dall’8 al 15 dicembre – Settimana dell’Immacolata che secondo il centro di calcolo probabilistico europeo potrebbe trascorrere con anomalie negative di pressione ancora presenti sull’Europa occidentale, favorendo l’ingresso sull’Italia di nuovi impulsi perturbati. Fenomeni abbondanti previsti specie sui settori occidentali del Paese con tanta neve possibile su Alpi ed Appennino centro-settentrionale. Temperature al di sopra delle medie del periodo mediamente di 1-3°C.

Dicembre nel complesso dinamico con fenomeni abbondanti?

Tendenza lungo termina a bassa predicibilità. Secondo il centro di calcolo probabilistico europeo anche la seconda parte del mese di dicembre potrebbe essere caratterizzato dal frequento ingresso perturbato sul Mediterraneo centro-occidentale con nuove fasi di maltempo. Temperature mediamente al di sopra delle medie del periodo, anche se non di escludono parentesi dal sapore invernale. Rimanete aggiornati!

