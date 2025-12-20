Meteo – Inverno verso un cambio di passo con freddo in aumento sull’Europa

Weekend incerto sull’Italia, ma con temperature poco invernali

Campo barico mediamente livellato attorno ai 1015 hPa sul Mediterraneo centrale, ma con una circolazione umida dai quadranti meridionali. Weekend sull’Italia che sarà quindi caratterizzato dal passaggio di addensamenti sparsi con possibili fenomeni specie sulle regioni di Nordovest, Sardegna e settori ionici. Nubi basse e foschie insisteranno sulla Pianura Padana centro-orientale in un contesto termico con valori mediamente al di sopra delle medie climatologiche.

Settimana di Natale con maltempo in Italia e freddo in aumento sull’Europa

Meteo dal 22 al 28 dicembre –La settimana di Natale farà registrare un deciso calo barico sul Mediterraneo centro-occidentale e vicino Atlantico. Atteso l’ingresso di impulsi perturbati sull’Italia con maltempo e calo termico diffuso per l’ingresso di correnti nord atlantiche. Attese precipitazioni abbondanti su gran parte del Paese, mentre le temperature potrebbero tornare vicine alle medie del periodo, specie al nord e settori occidentali, più miti sui settori adriatici.

l’Inverno prova a rilanciarsi per fine dicembre?

Tendenza lungo termine a bassa predicibilità. Secondo il centro di calcolo probabilistico europeo gli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere caratterizzati da anomalie positive di pressione tra nord Atlantico, Islanda, Regno Unito e Norvegia, mentre inferiori sul resto d’Europa e bacino del Mediterraneo. Non è escluso quindi un possibile blocco anticiclonico alle alte latitudini europee con fredde correnti nord-orientali scendere di latitudine portando un’ondata di freddo con neve a bassa quota su parte d’Europa. Maltempo che insisterebbe anche sull’Italia con possibile ulteriore calo termico e condizioni meteo più invernali con brusco calo della quota neve.

Avvio di gennaio dinamico

Avvio del mese di gennaio che secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli probabilistici potrebbe essere ancora influenzato da un’anticiclone spesso invadente sulle alte latitudini europee con tempo incerto e fasi fredde interessare occasionalmente anche parte del bacino del Mediterraneo con possibili ripercussioni anche per l’Italia. Rimanete aggiornati!

