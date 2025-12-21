Meteo – Inverno verso una svolta con freddo in aumento sull’Europa tra fine dicembre e l’avvio di gennaio? La tendenza

Solstizio d’Inverno con molte nubi sull’Italia, ma temperature miti

Giornata odierna che decreterà l’avvio della stagione invernale anche dal punto di vista astronomico. Tuttavia le condizioni meteo, almeno dal punto di vista termico, risultano tutt’altro che invernali con temperature ancora piuttosto miti per il periodo. Nel complesso la giornata trascorrerà con addensamenti sparsi a cui potranno essere associati deboli fenomeni, specie sulle regioni di Nordovest, Sardegna e settori ionici. Nubi basse e foschie insisteranno sulla Pianura Padana centro-orientale in un contesto termico con valori mediamente al di sopra delle medie climatologiche.

Festività di Natale con il maltempo sull’Italia, clima più freddo in Europa

Meteo dal 22 al 28 dicembre –La settimana di Natale farà registrare un deciso calo barico sul Mediterraneo centro-occidentale e vicino Atlantico. Atteso l’ingresso di impulsi perturbati sull’Italia con maltempo e calo termico diffuso per l’ingresso di correnti nord atlantiche. Le precipitazioni risulteranno abbondanti su gran parte del Paese, mentre le temperature potrebbero tornare vicine alle medie del periodo, specie al nord e settori occidentali.

Scenari invernali per la fine di dicembre?

Tendenza lungo termine a bassa predicibilità. Secondo il centro di calcolo probabilistico europeo gli ultimi giorni di dicembre potrebbero vedere la presenza di anomalie positive di pressione tra il Nord Atlantico, l’Islanda, il Regno Unito e la Norvegia, a fronte di valori più bassi sul resto d’Europa e sull’area del Mediterraneo. Questo scenario lascerebbe spazio alla formazione di un possibile blocco anticiclonico alle alte latitudini europee, favorendo la discesa di correnti fredde nord-orientali verso latitudini più basse e l’arrivo di un’ondata di freddo con neve fino a quote basse su alcune zone del continente. Il maltempo potrebbe coinvolgere anche l’Italia, con un ulteriore calo delle temperature e condizioni decisamente più invernali, accompagnate da un sensibile abbassamento della quota neve.

Avvio di gennaio dinamico

Avvio del mese di gennaio che secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli probabilistici potrebbe essere ancora influenzato da un’anticiclone spesso invadente sulle alte latitudini europee con tempo incerto e fasi fredde interessare occasionalmente anche parte del bacino del Mediterraneo con possibili ripercussioni anche per l’Italia. Rimanete aggiornati!

