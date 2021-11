METEO – Irruzione FREDDA con PIOGGE, TEMPORALI e NEVE a bassa quota nella prossima settimana. La TENDENZA

Nel corso del weekend la situazione sinottica mostra un vasto campo di alta pressione esteso sull’Atlantico e su gran parte del continente europeo , ma dalla giornata di domenica una saccatura depressionaria colma di aria fredda in discesa dalla Scandinavia si va ad espandere verso sud-ovest in direzione del Mediterraneo centro-occidentale. Cosi sulla Penisola Italiana avremo tempo stabile e soleggiato nella giornata di sabato mentre nella giornata di domenica le condizioni meteo inizieranno a peggiorare sulle regioni settentrionali. Vediamo ora la tendenza meteo per i primi giorni della prossima settimana.

Possibile irruzione fredda nella prossima settimana

Come abbiamo già anticipato, a partire dalla giornata di domenica una saccatura depressionaria inizierà a scendere dalla Scandinavia e nella giornata di lunedì raggiungerà il Mediterraneo. La saccatura depressionaria si andrà poi ad isolare sul Mediterraneo centro-occidentale e la circolazione depressionaria con aria fredda in quota rimarrebbe attiva almeno per la prima parte della prossima settimana. Questo porterà un netto peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana con associato un generale calo termico. Piogge intense e temporali interesseranno soprattutto il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche, localmente anche di forte intensità. Calo termico che permetterà alla neve di scendere fino a quote molto basse sulle Alpi centrali e occidentali e fino a quote quasi collinari sull’Appennino settentrionale. Trattandosi di una tendenza e vista la distanza temporale l’indice di attendibilità è basso, vi invitiamo quindi a seguire tutti i nostri prossimi aggiornamenti meteo.