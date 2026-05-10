Meteo – Irruzione polare in arrivo con piogge, temporali e il ritorno della neve: ecco dove e quando

Tempo in graduale miglioramento in Italia

Un graduale miglioramento sta avanzando già in queste ore sulla nostra Penisola, con piogge e temporali che, se quest’oggi hanno coinvolto in maniera sparsa tutti i settori italiani da nord a sud e per cui la Protezione Civile aveva ieri diffuso un’allerta valida per alcuni di essi per oggi, si stanno gradualmente esaurendo. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con residuale e isolata instabilità in Italia

Nel corso delle prossime ore un timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale confermerà il miglioramento già vigente sulla nostra Penisola, con qualche nucleo di maltempo che comunque insisterà su alcuni settori del Paese, in maniera residuale e perlopiù isolata. Qualche rovescio transiterà in tarda serata anche sulla Liguria, sintomo di un nuovo peggioramento imminente sullo stivale.

Nuovo passaggio instabile alle porte del Paese

Tuttavia, l’Anticiclone non riuscirà ad imporsi sul Mediterraneo centrale e, già dalla prossima notte, permetterà il transito di un nuovo passaggio instabile, con piogge, temporali e possibili grandinate in arrivo nella giornata di domani lunedì 11 maggio al nord e aree interne del centro. Previsto un miglioramento per martedì 12 dopo residuo, ma intenso maltempo che coinvolgerà ancora le regioni nordorientali fino al mattino, con l’avanzamento successivo di schiarite anche ampie.

Affondo polare nella seconda metà di settimana, con fresco fuori stagione

Una saccatura depressionaria di origine polare marittima potrebbe affondare nella seconda parte di settimana sul Mediterraneo centrale, con i principali centri di calcolo che avvalorano sempre più quest’ipotesi. Tale scenario consentirebbe la prosecuzione del maltempo accompagnato da un crollo delle temperature generale e sensibile fin su valori al di sotto della media di riferimento e tale per cui la neve potrebbe tornare ad imbiancare le Alpi a partire anche dai 1.400/1.600 metri. Tuttavia, trattandosi ancora di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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