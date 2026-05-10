Meteo – Relativo miglioramento in arrivo nelle prossime ore con qualche rovescio insistente: i dettagli

Tempo perturbato in Italia

Un passaggio perturbato di stampo atlantico sta tenendo sotto scacco in queste ore la nostra Penisola, con piogge e temporali eterogeneamente distribuite lungo tutto il territorio peninsulare, con fenomeni occasionalmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, subiscono peraltro una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale a disposizione già nella giornata di ieri aveva catturato l’attenzione del Dipartimento della Protezione Civile che, infatti, aveva diffuso un’allerta valida per oggi per alcuni settori del Paese. Il maltempo è dovuto ad un impulso instabile di stampo atlantico generato dal transito di un cavo perturbato proprio sul Mediterraneo centrale, con clima che, in ogni caso, non appare lontano dagli standard tipici della primavera, al netto delle piogge e dei temporali.

Relativo miglioramento in vista nelle prossime ore

Un timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale previsto nelle prossime ore determinerà, tuttavia, un relativo miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. I fenomeni progrediranno verso un graduale esaurimento, con qualche isolato rovescio, mediamente di debole o moderata intensità, che potrà ancora interessare in maniera residuale le aree più settentrionali dello stivale.

Qualche debole e isolato rovescio anche tra Lazio e Campania e sull’alto versante tirrenico

Qualche debole e isolato rovescio potrebbe contestualmente ancora interessare le aree interposte tra il Lazio e la Campania, ma anche l’alto versante tirrenico e, in particolare, la Liguria che assisterà ad un nuovo peggioramento a partire dalla tarda serata, con il maltempo destinato ad acuirsi nelle ore successive, come approfondiremo in un apposito editoriale. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

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