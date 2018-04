Meteo Italia: al via un intenso peggioramento sulle regioni nord occidentali, rischio fenomeni intensi. La tendenza al dettaglio

Meteo Italia: al via un intenso peggioramento sulle regioni settentrionali, rischio fenomeni intensi – Caldo, ampie schiarite e giornate estremamente gradevoli: il clima che ci ha accompagnato nell’ultima settimana su quasi tutta l’Italia, tenderà ad essere progressivamente sostituito da condizioni meteorologiche generalmente più instabili con il ritorno del maltempo su molte regioni del nostro Paese entro l’inizio della prossima settimana. Su gran parte della nazione la giornata odierna sarà tuttavia caratterizzata ancora da stabilità e clima asciutto al Centro-Sud. Un primo cambiamento importante è atteso infatti sulle regioni del Nord Ovest, in particolar modo Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta dove già nelle prossime ore sono attesi i primi rovesci di pioggia. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi nel corso delle ore serali e notturne, quando localmente potranno assumere carattere di nubifragio. Tempo in peggioramento anche nella giornata di domani [..]