Meteo Torino – Stabilità sul Piemonte, ma con nebbie in pianura e qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dal transito di umide correnti sud-occidentali, pilotate da una vasta saccatura distesa dalla Scandinavia alla Penisola Iberica. In tal modo una serie di impulsi perturbati sono attesi sull’Italia centro-meridionale, mentre le regioni settentrionali rimarranno ai margini del maltempo ma con clima invernale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna è attesa stabilità sul Piemonte con cieli sereni nel corso del mattino sulle Alpi, mentre nebbie e nubi basse interesseranno i settori di pianura. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, ma con foschie e nebbie nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i -4/-3°C della notte ed i +3/+4°C del pomeriggio.

Previsioni meteo domani

Giornata di lunedì attesa nel complesso stabile, seppur con nubi di passaggio nel corso del mattino; attese nebbie e foschie insistenti sui settori di pianura. Maggiori schiarite sono attese dal pomeriggio, stellato nottetempo. Temperature comprese tra -3/-4°C di minima ed i +3/+4°C di massima.

Avvio di settimana con tempo stabile

Meteo che si manterrà sostanzialmente stabile anche nel corso della prossima settimana con una giornata dell’Epifania nel complesso asciutta, seppur con qualche nube di passaggio. Bel tempo anche nei giorni a seguire, ma con temperature in ulteriore calo con intense gelate notturne.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.