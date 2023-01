Meteo – Italia alle prese con le prime piogge e nevicate, ecco dove e l’evoluzione per le prossime ore

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteorologica sta mutando in Italia, dove l’anticiclone sta lasciando il posto alle umide e piovose correnti atlantiche. Campo barico in progressivo calo con valori barici attualmente di 1016 hPa sul nord Italia, ma destinati a scendere ulteriormente nelle prossime ore quando sull’alto Adriatico prenderà forma un minimo di bassa pressione pari a 1002 hPa. Condizioni meteo che hanno subito un peggioramento sul nord Italia, ma con fenomeni che entro la giornata di domani si estenderanno a tutto il Paese. Vediamo nel dettaglio dove i fenomeni sono in atto e l’evoluzione per le prossime ore.

Meteo in atto: prime piogge al nord con neve sulle Alpi, in attesa il centro-sud

Il cedimento barico ha favorito l’ingresso di umide correnti atlantiche con i primi fenomeni in atto sul nord Italia. I cieli si presentano infatti molto nuvolosi o coperti su gran parte delle regioni settentrionali, con piogge su Liguria e Pianura Padana, fatta ancora eccezione per la Romagna. Accumuli pluviometri al momento ancora modesti, salvo per il levante ligure ed Appennino Piacentino dove si superano i 40-50 mm dalla mezzanotte. Neve che è tornata ad interessare le Alpi, attualmente a partire dai 1200-1400 metri con locali sconfinamenti sino a 1000-1100 metri nel Piemonte. In attesa il centro-sud ed Isole con schiarite ampie sui settori adriatici e ionici, mentre le prime nubi tendendo ad addossarsi su quelli tirrenici.

Piogge entro la fine del giorno verso Sardegna e regioni centrali

L’abbassamento del flusso umido Atlantico e la concomitante formazione di una bassa pressione sull’alto Adriatico, favoriranno l’estensione dei fenomeni nelle prossime ore anche alle regioni centrali. In particolare piogge diffuse sono attese dal pomeriggio anche sulla Toscana in estensione dalla sera anche ad Umbria, Lazio, Marche e Sardegna. I fenomeni insisteranno al nord, divenendo di moderata-forte intensità sul Friuli. Precipitazioni nel corso della sera che potranno risultare intense ed a carattere temporalesco tra alta Toscana e levante ligure con rischio nubifragi in successivo trasferimento anche al Lazio. Maltempo domani verso sud, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Lunedì di maltempo su gran parte del centro-sud e Triveneto, quota neve in calo

La saccatura transiterà ad inizio settimana sull’Italia, seguita da masse d’aria più fredde. Ci attende quindi una giornata di lunedì 9 gennaio all’insegna del maltempo con piogge e temporali anche intensi sui settori del medio-basso Tirreno. Residui fenomeni sul Triveneto e settori alpini con nevicate fin sotto i 1000 metri sui settori di confine. Neve che tornerà ad imbiancare anche l’Appennino, specie centro-settentrionale, a partire dai 1800-2000 metri, ma in rapido calo dal pomeriggio sino ai 1200-1400 metri. Meteo in miglioramento sulle regioni si Nordovest per l’approssimarsi di una nuova onda anticiclonica da ovest con tempo asciutto ed ampie schiarite tra Piemonte e Liguria dal pomeriggio. In arrivo anche forti venti dapprima di Libeccio/Ostro ed a seguirà da Maestrale con mareggiate lungo le coste esposte.

