Meteo – Fase di maltempo verso l’Italia: in arrivo nubifragi, venti di tempesta e mareggiate; i dettagli

Anticiclone in ritirata, meteo verso un peggioramento sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Campo altopressorio in ulteriore indebolimento sul bacino del Mediterraneo, favorirà nelle prossime ore l’arrivo di un’intensa perturbazione sul nostro Paese. L’aria fredda al seguito del sistema frontale favorirà la genesi di una bassa pressione, pari a 1002 hPa a ridosso delle regioni di Nordest, determinando una seconda parte di domenica ed avvio della settimana perturbata. Dopo una prolungata fase anomala con anticiclone e caldo fuori stagione, tornano finalmente piogge e neve sull’Italia, anche se il freddo invernale è ancora lontano.

Piogge anche intense con rischio nubifragi sui settori tirrenici e Friuli

La perturbazione in arrivo sarà rapida, ma molto intensa. Le precipitazioni interesseranno nella giornata odierna in particolare le regioni settentrionali ed entro la fine del giorno anche quelle del medio Tirreno e Sardegna. Maltempo che domani scivolerà anche verso il sud e Sicilia. Secondo i centri di calcolo sono previsti accumuli ingenti in particolare sui settori tirrenici e Friuli, con cumulate giornaliere che nella giornata odierna potrebbero raggiungere e localmente superare i 100 mm tra alta Toscana e Liguria di Levante, nonché sul Friuli. Giornata di lunedì che vedrà a rischio nubifragi i settori del medio-basso Tirreno, in particolare la Ciociaria, Campania e Calabria tirrenica dove sono attesi accumuli pluviometrici con punte orografiche superiori ai 100 mm. Situazione analoga per il Friuli, dove in 48 ore potrebbero cadere localmente sino a 200 mm di pioggia.

Forti venti con raffiche fino a 100 km/h e mareggiate

Non solo piogge, ma sono in arrivo anche venti di tempesta con conseguenti mareggiate. La formazione di un minimo al suolo, pari a 1002 hPa, sull’alto Adriatico, andrà ad accentuare il gradiente barico orizzontale con valori pressori più elevati all’estremo sud, fino a 1015 hPa sui settori ionici, con conseguente attivazione di forti venti ciclonici. Nel corso della serata odierna spireranno forti i venti da sud su gran parte del Paese, con raffiche attese attorno ai 80-90 km/h sulle coste del medio-alto Tirreno, mentre si toccheranno e localmente supereranno i 100 km/h sui crinali appenninici. Ventilazione in rotazione da Maestrale nella giornata di domani, con raffiche attese fino a 100 km/h sulla Sardegna e sul mar Tirreno, in estensione dalla sera anche a Calabria e coste di Romagna e Marche. Mari che di conseguenza diverranno molto mossi fino ad agitati, con mareggiate domani attese sulla Sardegna Nordoccidentale, dove le onde potrebbero raggiungere i 6 metri, nonché sul medio-basso Tirreno e medio Adriatico.

CONTINUA A LEGGERE





Allerta gialla della Protezione Civile

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 8 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.