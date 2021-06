METEO ITALIA: alta pressione con sole e caldo in vista, ecco quando dovrebbe arrivare

Violento temporali e nubifragi imperversano in Italia

Come anticipato nei precedenti editoriali ecco che giugno continua a mostrare condizioni meteo molto dinamiche con instabilità spesso protagonista. La giornata di ieri ha visto molti temporali intensi e anche nubifragi di una certa importanza come quello che si è abbattuto sulla Capitale causando allagamenti e danni. Nei prossimi giorni ancora qualche temporale protagonista mentre dal weekend l’alta pressione potrebbe portare condizioni meteo più stabili e clima estivo.

Prossime ore con acquazzoni e temporali sparsi, ecco dove

Nuvolosità irregolare al momento sull’Italia con qualche pioggia che interessa i settori meridionali, in particolare Campania e Calabria. Entro il pomeriggio acquazzoni in sviluppo sulle Alpi e in sconfinamento verso le pianure di Nord-Ovest. Temporali sparsi anche sulle zone interne del Centro-Sud con sconfinamenti verso le coste tirreniche. Condizioni meteo instabili anche nelle zone interne del Sardegna e Sicilia. Instabilità pomeridiana che ci farà compagnia, specie sui rilievi, almeno fino a Sabato.

Temperature in aumento ma senza eccessi di caldo per ora

Clima gradevole grazie alle condizioni meteo instabili e alle temperature in quota che al momento si mantengono in linea con le medie del periodo. Nei prossimi giorni non sono previste particolari variazioni sotto il profilo termico e almeno fino alla metà di giugno non vi sarà alcuna ondata di caldo particolare. Fino al secondo weekend di giugno le condizioni meteo in Italia resteranno instabili e dunque ci faranno ancora compagnia piogge e temporali soprattutto di stampo pomeridiano ed in particolare sui rilievi.

