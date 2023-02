Meteo Italia – Alta pressione in rinforzo con tempo stabile, salvo residui disturbi al sud

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta cellula altopressoria sull’Europa e bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con valori barici al suolo fino a 1036-1037 hPa tra Francia e Regno Unito. In tal modo il flusso principale transita dal medio Atlantico verso latitudini settentrionali europee per poi ripiegare dall’Est Europa verso al Mediterraneo orientale dove permane una residua circolazione fredda. In tale contesto le condizioni meteo sull’Italia volgono verso la stabilità, seppur con una residua circolazione fredda orientale al sud.

Domenica di bel tempo, salvo residui disturbi all’estremo sud

Domenica mediamente stabile, salvo residui disturbi all’estremo sud. Circolazione fredda in attenuazione sull’Italia, salvo residui disturbi al sud. Alta pressione in affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale, determina condizioni meteo mediamente stabili oggi su gran parte d’Italia. Residui addensamenti interesseranno il sud e medio Adriatico, con occasionali acquazzoni e nevicate in montagna nella giornata di domenica tra Appennino Calabro-Lucano, Calabria e Sicilia nord-orientale, lambite da un debole impulso freddo dai Balcani.

Ancora gelate al centro-nord

L’arrivo dell’alta pressione, con valori al suolo livellati attorno ai 1030 hPa, ha accentuato condizioni di subsidenza nei bassi strati; in tal modo i valori notturni, grazie anche ai cieli stellati ed assenza di vento tendono a scendere al di sotto dello zero. Risveglio con diffuse gelate al centro-nord, dove le colonnine di mercurio si sono portate al di sotto dello zero. Sulla Pianura Padana sono stati raggiunti i -4/-5°C sul basso Veneto e tra le province di Asti e Torino, ma su tutta la Pianura i valori sono mediamente compresi tra gli 0°C ed i -3°C. Minime negative, fatta eccezione per le coste, anche sulle regioni centrali con valori che nelle valli tra Umbria e Toscana hanno toccato i -6/-7°C. Altopiani abruzzesi tra i più freddi d’Italia, con i -19.1°C di Campo Felice – Fonte Camardosa ed i -19.7°C dei Piani di Pezza. Temperature invernali anche sui settori interni del sud, con valori vicini allo zero. Nei prossimi giorni si registrerà un addolcimento termico, specie nei valori massimi, per il definitivo stop al freddo flusso orientale.

Alta pressione anche per la prossima settimana

Come era nelle attese, dopo la fase di freddo con nevicate a bassissima quota l’Inverno subirà un nuovo stop. Secondo l’ultimo aggiornamento del modello europeo ECWMF, anomalie positive di geopotenziale sono attese dal bacino del Mediterraneo a gran parte dell’Europa; in tal modo l’alta pressione dominerà lo scenario meteorologico della prossima settimana, che risulterà decisamente stabile sull’Italia. Le temperature sono previste diffusamente al di sopra delle medie del periodo da 1 a 3°C, ma con scarti positivi anche di 4-6°C lungo l’Arco Alpino. Le regioni meridionali risentiranno invece degli effetti della residua circolazione balcanica, con un aumento termico più contenuto e valori attorno alle medie del periodo. Assenti invece le precipitazioni da nord a sud. Rimanete aggiornati!

