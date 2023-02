Meteo Italia – Arriva il Favonio: il vento secco porterà le temperature fino a +20°C ecco quando

Condizioni meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo attuali che vedono l’insistenza di un campo d’alta pressione spingere sulla nostra penisola; questo si trova posizionato nell’Oceano Atlantico, con massimi di pressione fino a 1030 hPa a ridosso della penisola Iberica. Questo condiziona il tempo meteorologico anche sull’Italia dove anche per quest’oggi avremo tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. Primi giorni di Febbraio con stabilità e mitezza durante il giorno , ma dalla prossima settimana potrebbe incombere il gelo. Vediamo allora l’evoluzione meteo per i prossimi giorni

Previsioni meteo per il weekend

Tendenza meteo – Ancora qualche giorno di stabilità, grazie alla persistenza dell’alta pressione: domani grazie a qualche infiltrazione da nord, saranno possibili deboli nevicate sulle Alpi di confine al di sopra dei 1300 metri. Sulla Pianura Padana avremo ancora persistenti nebbie e nubi basse dove la visibilità risulterà piuttosto ridotta. Nella giornata di domenica, primi cedimenti: l’alta pressione proprio a ridosso si andrà ad ergere raggiungendo le Isole Britanniche Attenzione però a seguire, quando il freddo da est che potrebbe interessare l’Italia portando clima gelido.

Temperature in forte rialzo: arriva il Favonio

Focus temperature – La ventilazione da nord determinerà un innalzamento delle temperature al nord Italia, per compressione adiabatica. Il fenomeno del Foehn (o Favonio) è molto frequente al nord Italia, per la presenza dell’arco Alpino e determina un innalzamento delle temperature piuttosto importante nelle zone pedemontane e su quelle della Pianura Padana: dal Piemonte alla Lombardia non si escludono punte fino a +20°C, specie su Novara, Milano, Bergamo e Brianza; valori compresi tra 16°C e 18°C sulle altre località adiacenti. Ma cos’è il Favonio?

CONTINUA A LEGGERE​

Cos’è il Favonio (o Foehn?)

Foehn: quando aria calda e secca scende dalle montagne – Il foehn, o favonio, è un vento di caduta secco e caldo che si produce quando una massa d’aria incontra un ostacolo, in particolare una catena montuosa, ed è costretta a risalire. Dalla parte sopravento si parla di stau, cioè quando le masse d’aria umida e relativamente fresca risalendo il pendio si raffreddano e la minor temperatura fa sì che l’aria si espanda e che l’umidità relativa aumenti, fino alla condensazione, quando si iniziano a formare le nubi e, se le condizioni locali sono favorevoli, c’è la possibilità di qualche precipitazione. Sottovento invece, quando si parla di foehn o favonio, l’aria ridiscende privata di buona parte della sua umidità e si scalda per effetto della compressione adiabatica (circa 1°C2013/01/23/100m), molto più rapidamente del raffreddamento sperimentato nella risalita, che viene regolato dal gradiente adiabatico saturo (circa 0.6°C2013/01/23/100m). Il foehn fa sì quindi che l’aria arrivi a valle molto più calda di quella che si trova sopravento, portando oltre che a temperature miti, anche giornate caratterizzate dalla quasi totale assenza di nuvolosità

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.