METEO ITALIA – Arriva l’OTTOBRATA con tempo STABILE e temperature miti nei prossimi giorni

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sull’Europa caratterizzata dalla presenza di una depressione, pari a 983 hPa, in azione sull’Islanda, mentre un vasto campo altopressorio è in affermazione sull’Europa sudoccidentale e bacino del Mediterraneo. In tal modo il flusso umido principale tende ad alzarsi di latitudini, transitando al di sopra dei 48°N. Campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa e correnti asciutte nord-occidentali, determinano condizioni meteo stabili sull’Italia.

Oggi meteo stabile con sole su gran parte d’Italia

Campo barico in deciso aumento, con valori al suolo fino a 1027 hPa sulla Sardegna, per l’arrivo da ovest dell’alta pressione. Le condizioni meteo volgeranno quindi verso la stabilità nel corso della giornata odierna, quando ci attendiamo tempo asciutto ed ampie schiarite al centro-sud ed Isole Maggiori. Residui addensamenti potranno ancora interessare le regioni alpine e di Nordovest, ma senza fenomeni associati. Nubi basse al mattino tra il nord della Toscana e l’Umbria, ma senza fenomeni. Le temperature subiranno un incremento al centro-nord e Sardegna, con valori miti di giorno, mentre una lieve flessione al sud e Sicilia.

Ottobrata sull’Italia, alta pressione attesa anche per la prossima settimana

Il rinforzo del flusso zonale alle medio-alte latitudini europee, favorirà l’affermazione di un campo altopressorio sul Mediterraneo centrale, portando un periodo più stabile anche sull’Italia. Prossima settimana mediamente asciutta da nord a sud, ma con possibile formazione di nubi basse e banchi di nebbia durante le ore più fredde sulla Pianura Padana e zone interne del centro. Qualche disturbo potrà transitare nella giornata di lunedì sul medio-basso Adriatico, lambito da un fronte instabile in discesa sui Balcani. Nel complesso la settimana sarà stabile e con temperature in ripresa, per la tipica ottobrata sull’Italia.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature miti, specie di giorno

Tornano ad aumentare le temperature sull’Italia già dalla giornata odierna, con valori massimi decisamente miti per il periodo. Le temperature massime già oggi raggiungeranno i +24/+25°C su gran parte dell’Italia, ma con punte fino a +26/+27°C su Puglia e Sicilia. Prossima settimana che vedrà i valori diurni oscillare attorno ai +25°C su tutto il Paese, fatta eccezione per una momentanea flessione sul medio-basso Adriatico nella giornata di martedì, lambito da correnti più fresche balcaniche.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.