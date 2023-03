Meteo Italia – Avvio di Primavera con temperature in progressivo rialzo. Ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Tempo parzialmente stabile in Italia, mentre un lobo del Vortice Polare porta condizioni meteo pienamente invernali sull’Europa settentrionale: coinvolti in particolar modo la Scandinavia, i Paesi Baltici e parte dell’Europa orientale. Qualche pioggia sarà possibile sulle regioni del nord Italia con neve in montagna sull’arco Alpino. Vediamo le previsioni nel dettaglio per oggi.

Previsioni meteo per oggi 7 Marzo

Meteo oggi – Al Nord: Al mattino deboli piogge sparse su Triveneto e Liguria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole in transito su tutti i settori ma con locali piogge solo sul Friuli Venezia-Giulia. In serata fenomeni possibili su Alpi, Liguria e Triveneto. Neve oltre i 900-1300 metri. Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione ma con maggiori addesanementi in transito sulle regioni tirreniche. In serata deboli precipitazioni in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità in transito e schiarite. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse in arrivo sulla Sardegna, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Sprazzi di maltempo in settimana, ecco quando

Tendenza settimana – La settimana corrente vedrà condizioni meteo instabili sopratutto su Nord-Est, settori tirrenici e Isole Maggiori. Piogge e acquazzoni sparsi interesseranno ad intermittenza l’Italia mentre qualche fiocco di neve cadrà su Alpi e Appennino mediamente oltre gli 800-1300 metri nella prima parte della settimana. Poche variazioni anche nei prossimi giorni quando saranno soprattutto le regioni tirreniche a vedere condizioni meteo instabili. Temperature però che nella seconda parte della settimana tenderanno a salire anche sopra media. Vediamo di quanto nell’ultimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE​