Meteo – Italia avvolta dal maltempo, con piogge e temporali in arrivo anche nelle prossime ore, possibilmente intensi: ecco dove

Maltempo avvolge l’Italia

L’evoluzione sinottica ha quest’oggi mostrato l’affondo di una saccatura depressionaria di natura nordatlantica sul Mediterraneo centrale, in grado di rinvigorire le già preesistenti condizioni di maltempo sulla nostra Penisola e finendo pertanto per spalmarle su più aree dello stivale, in particolare delle regioni centro-meridionali. Le condizioni meteo infatti appaiono relativamente più stabili e asciutte al settentrione, con temperature che generalmente si attestano su valori autunnali o, in alcuni casi e specie al nord, anche tardoautunnali.

Danni e disagi in Campania per il maltempo

Ancora una volta il maltempo più intenso si è riversato sul settore tirrenico, interessando in particolare la Campania, dove diversi son stati i danni e i disagi segnalati, ad esempio, nel Cilento. I fenomeni hanno comunque colpito in maniera localmente intensa anche il resto dei settori centro-meridionali (anche non tirrenici) e, nelle prossime ore, l’instabilità continuerà a mantenersi protagonista dello scenario meteorologico italiano, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore ancora maltempo sull’Italia

A fronte di una giornata già di per sé decisamente perturbata sulle regioni centro-meridionali, nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno ancora instabili, a causa degli effetti dell’afflusso di correnti nordatlantiche stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e temporali insisteranno pertanto in diverse aree dell’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e temporali in ulteriore arrivo in Italia

Maltempo interesserà ancora le regioni centro-meridionali del Paese in maniera sparsa, coinvolgendo i settori centrali, specie Toscana, Umbria, Marche, parte del nord nella regione dell’Emilia Romagna e il basso versante tirrenico. Qui le aree più colpite saranno quelle di Campania, Basilicata e Calabria. In generale, i fenomeni potranno risultare localmente anche intensi e con temperature che in alcuni casi appariranno in calo rispetto alle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.