Meteo – Violento nubifragio si abbatte nel salernitano, Agropoli finisce sott’acqua; il video

Vortice mediterraneo in risalita sull’Italia

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova ondata di maltempo ha raggiunto l’Italia, specie centro-meridionale. Un centro di bassa pressione ha preso forma sul sud della Sardegna, innescato dalla divergenza del flusso in quota sul ramo ascendente di una saccatura giunta nelle ultime ore sul Mediterraneo centro-occidentale, e tenderà a risalire nelle prossime ore verso il medio Tirreno alimentando piogge e temporali anche intensi sui settori occidentali del Paese.

Maltempo al primo mattino in Campania

Nel corso del mattino, come da previsione, forti piogge e temporali hanno già interessato parte della Campania. In particolare, un sistema temporalesco, in seno al fronte freddo in avvicinamento dalla Sardegna, ha preso forma sul basso Tirreno, andando ad interessare il Cilento. Nella prima parte del mattino forti piogge e temporali hanno così interessato la provincia di Salerno, colpendo in particolare l’area tra Agropoli e Castellabate.

Nubifragio nel Cilento, allagamenti in particolare ad Agropoli

Un vero e proprio nubifragio ha riversato al suolo oltre 40 mm di pioggia in pochi minuti, provocando allagamenti diffusi. Allagati diversi scantinati, garage, piani terra di abitazioni; le aree più colpite risultano quelle comprese tra Via Risorgimento, Mattine, Via Nitti e Moio. Il comune ha invitato i residenti a non uscire di casa a causa degli allagamenti e disagi alla viabilità. Per le prossime ore allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Prossime ore ancora maltempo sulla Campania

In base alle condizioni meteo previste per le prossime ore, la Protezione Civile ha emesso il seguente bollettino valido per la regione Campania:” avviso di avverse condizioni meteo e di criticità idrogeologica a partire dalle ore 6 di domani mattina sulle zone dell’Alto sele e del tusciano; della Piana del Sele e dell’Alto Cilento; del Tanagro e del Basso Cilento il livello di allerta è Arancione. Sulle restanti zone, la criticità idrogeologica è invece Gialla. In generale, sull’intero territorio si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale. fenomeni che, nelle aree meno esposte, saranno localizzati. Anche i venti spireranno forti dai quadranti settentrionali con raffiche nei temporali. Il mare si presenterà agitato, soprattutto lungo le coste più esposte ai venti”. In basso un video del nubifragio che stamane ha interessato Agropoli.





