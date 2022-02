METEO ITALIA – Cede l’ALTA PRESSIONE: in arrivo il break INVERNALE

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo attuale vede la presenza di tempo stabile in Italia: un campo di alta pressione con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa domina sul Mediterraneo centrale. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità bassa sulle regioni del nord Italia, con qualche pioviggine tra Liguria e Pianura Padana; al centro-sud permane ancora una quasi totale assenza di nuvolosità.

Tra oggi e l’inizio del weekend l’italia sarà interessata da un peggioramento meteo come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per sabato

Meteo sabato – In arrivo dunque nella giornata di domani una saccatura di matrice atlantica; oggi avremo nuvolosità compatta specie al nord Italia con precipitazioni sparse, anche se generalmente di debole intensità. Sarà possibile qualche nevicata oltre i 1300 metri sulle Alpi orientali ed in serata) oltre 1000-1200 metri sull’Appennino settentrionale. Da domani maltempo anche sulle regioni del centro-sud con precipitazioni disorganizzate. Saranno possibili piogge anche su Puglia, Basilicata e Calabria. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di domenica.

Meteo per la giornata di domenica

Meteo domenica – Anche nella giornata di domenica non mancheranno le piogge specie sulle regioni tirreniche e sui settori centro-meridionali. I fenomeni anche in quest’occasione risulteranno sporadici e di debole intensità. Questa fase anticiperà un inizio settimana più movimentato che vedrà l’approdo di una perturbazione di matrice atlantica in Italia.

