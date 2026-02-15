Meteo Italia – Ciclone Oriana determina residuo maltempo, ma in progressivo miglioramento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’alta pressione delle Azzorre defilata sul vicino Atlantico, mentre una saccatura si distende sull’Europa centro-meridionale, scivolando sin verso il nord Africa. Centro di bassa pressione pari a 993 hPa è in allontanamento verso i Balcani, determinando residuo maltempo sull’Italia.

Domenica deciso miglioramento

Ciclone Oriana che nella giornata odierna scivolerà, indebolito, verso i Balcani, determinando un miglioramento su gran parte del Paese. La giornata trascorrerà asciutta con ampie schiarite al nord e medio-alto Tirreno, salvo occasionali acquazzoni pomeridiani sul basso Lazio, mentre molte nubi con residui fenomeni si attarderanno su Sicilia, Marche, Abruzzo, Romagna e regioni meridionali. Temperature attese in diffuso calo.

Allerta meteo: ecco dove

Per la giornata odierna, Domenica 15 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Prima parte della prossima settimana ancora incerto

Avvio della prossima settimana che tornerà incerto su parte d’Italia per il passaggio di una rapida perturbazione. Giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata da molte nubi sull’Italia con precipitazioni irregolari più probabili dal pomeriggio al centro-sud, mentre correnti Nordoccidentali addosseranno nevicate sulle Alpi sin verso i 700-900 metri, mentre sul resto del nord la giornata sarà mediamente asciutta, fatta eccezione per il Triveneto e Romagna dove è atteso qualche debole fenomeno.

