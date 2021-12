METEO ITALIA – FREDDO e NEVE con almeno due impulsi perturbati, miglioramento in vista per l’Immacolata

Maltempo ai nastri di partenza con piogge e temporali, regioni più colpite

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che i primi giorni di dicembre ci stanno portando un nuovo peggioramento meteo con piogge e temporali su buona parte dell’Italia. In queste prime ore del giorno fenomeni a tratti intensi si segnalano su Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Nel corso della giornata odierna saranno proprio i settori tirrenici a vedere le condizioni meteo più instabili con piogge e temporali specie su Lazio, Campania e Sardegna. Neve in arrivo fino a 700-800 metri sulle Alpi e 1400-1600 metri sull’Appennino centro-settentrionale.

Temperature in calo da domani poi nuovo impulso freddo nel weekend

Nel corso della giornata odierna aria fredda si addosserà all’arco alpino per poi riversarsi sul Mediterraneo entro domani. Condizioni meteo che saranno ancora instabili con fenomeni soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Temperature in calo fino a 2-4 gradi al di sotto delle medie del periodo con neve a quote medio-basse lungo l’Appennino. Dopo una breve pausa Sabato ecco che per Domenica è previsto da tutti i principali modelli l’arrivo di un nuovo impulso freddo.

Inizio di settimana dal sapore invernale con maltempo e freddo

Situazione sinottica all’inizio della prossima settimana che dovrebbe vedere una vasta circolazione depressionaria proprio sull’Italia. Questa, alimentata da aria fredda in discesa da nord, dovrebbe portare tra Lunedì e Martedì condizioni meteo instabili con piogge, temporali ma anche neve a quote basse specie sui settori Adriatici. Possibile miglioramento meteo in vista della festa dell’Immacolata ma restano ancora molte divergenza tra i modelli.

