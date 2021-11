METEO – ITALIA in balia del CICLONE MEDITERRANEO, nuova raffica di TEMPORALI e PIOGGE

Meteo Italia, la situazione barica

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La discesa dal nord Europa di un nucleo instabile ha rinvigorito la vasta lacuna barica già presente sul Mediterraneo centrale. Diversi minimi sono presenti sui bacini italiani, determinando condizioni meteo instabili su gran parte del Paese; un centro di bassa pressione pari a 1010 hPa è attualmente localizzato tra il Mar di Corsica e la Costa Azzurra, responsabile del maltempo che ha interessato il nord Italia e la Toscana nelle ultime ore. Una seconda area di bassa pressione ha preso vita sul Canale di Sardegna, determinando un peggioramento sull’Isola, e tenderà a traslare nelle prossime ore verso il medio-alto Tirreno, approfondendosi ulteriormente fino a toccare un valore di circa 1004 hPa, tra l’alto Lazio e la bassa Toscana, entro domani mattina. Un terzo minimo è atteso domani sul mar Ionio, responsabile di un nuovo peggioramento sulle regioni meridionali con l’avvio della nuova settimana.

Meteo in atto sull’Italia, forti temporali sul medio Tirreno

Meteo Italia – L’ultimo scatto da satellite mostra una copertura nuvolosa compatta sulle regioni settentrionali, dove attualmente ritroviamo piogge sparse e temporali tra basso Veneto e mantovano. La ciclogenesi mediterranea pilota invece sistemi temporaleschi sulle coste della bassa Toscana e tra Lazio e Campania, con precipitazioni intense e frequenti fulminazioni. Dalla mezzanotte caduti localmente fino a 100-120 mm tra grossetano e livornese. Momentanea pausa al sud e Sicilia, dove ritroviamo ampie schiarite, mentre piogge diffuse interessano la Sardegna centro-meridionale.

Tendenza meteo: ulteriore peggioramento sul medio Tirreno e Nordovest

Nel corso del pomeriggio-sera le condizioni meteo volgeranno verso un ulteriore peggioramento sul medio Tirreno. La ciclogenesi presente sul Canale di Sardegna traslerà gradualmente verso l’alto Tirreno, portando nuovi temporali su Toscana e medio-alto Lazio. I fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità in particolare tra la sera e la prossima notte, con rischio nubifragi lungo le coste. Maltempo in estensione al Nordovest, in particolare a Liguria e Piemonte, dove sono attese precipitazioni abbondanti a partire dalla serata. Meteo che si manterrà instabile anche al nordest. Come anticipato, domani si svilupperà un terzo minimo, questa volta sul mar Ionio, responsabile di condizioni di maltempo tra Calabria, Sicilia orientale, Basilicata e Puglia, con fenomeni localmente intensi. Le prossime 24-36 ore saranno ancora in compagnia del maltempo su gran parte del Paese.