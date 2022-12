Meteo – Italia in balia del maltempo, attesi nuovi impulsi perturbati nei prossimi giorni

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata dalla presenza di vari centri di bassa pressione in azione all’intero di una vasta lacuna barica distesa dal vicino Atlantico alla Scandinavia. In tale contesto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale è interessato da un flusso umido meridionale, responsabile di condizioni di spaccata instabilità a tratti con fasi di maltempo anche sull’Italia con neve localmente a bassa quota su parte del nord.

Sabato di maltempo sui settori tirrenici e ionici, neve a bassa quota su parte del nord

Flusso umido ed instabile determinerà oggi condizioni di maltempo sui settori del medio Tirreno, con piogge abbondanti e temporali intensi specie sul Lazio, ma anche lungo i settori ionici. Aria più fredda giunta nei giorni scorsi sul nord Italia, favorirà invece nevicate localmente ben sotto i 1000 metri. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, specie al Nord-Ovest, con neve sulle Alpi ed entroterra savonese oltre i 600 metri e in appennino oltre i 900-1200 metri, neve in collina sul basso Piemonte con fiocchi nel cuneese fino ai 400-500 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve oltre gli 800-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi. Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e temporali sulle regioni tirreniche con neve oltre i 1600-1900 metri, più asciutto il versante adriatico. Al pomeriggio ancora piogge tra Toscana, Lazio e Umbria, asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata ancora fenomeni sul versante tirrenico con temporali sulle coste, più asciutto il versante adriatico. Maltempo nottetempo con nuove piogge e forti temporali sul Lazio. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori, deboli piogge sulle regioni ioniche e salento. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo anche sulla Sicilia. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, intense sui settori ionici specie di Calabria e nord Sicilia. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna, sabato 3 dicembre 2022

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Medio Tevere.

Prima decade di dicembre dinamica, attesi altri impulsi perturbati

Il mese di dicembre è iniziato con una decisa dinamicità sull’Europa e l’Italia. L’instaurazione di un blocco anticiclonico in sede groenlandese, ha infatti favorito la discesa di latitudine di masse fredde, in azione specie sul centro-nord europa, e del flusso umido perturbato sulle nazioni più meridionali. Giornata di domenica che risulterà quindi ancora incerta sull’Italia, con precipitazioni sulle regioni settentrionali e del versanti tirrenico. Avvio della prossima settimana ancora incerta su Triveneto e medio Tirreno, poi una breve pausa più asciutta potrebbe interessare l’Italia tra martedì e mercoledì, salvo residui disturbi sul medio Tirreno. Nuovo intenso peggioramento non è escluso per l’Immacolata.

