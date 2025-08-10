Meteo – Italia nella morsa del caldo con picchi di +40°C anche la prossima settimana

Meteo estivo sull’Italia

Anticiclone in consolidamento sull’Europa centro-meridionale e Mediterraneo con campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa, determina condizioni generalmente estive su tali Nazioni. In tale contesto anche l’Italia si ritrova sotto la protezione dell’alta pressione con condizioni meteo estive e caldo in ulteriore diffuso aumento con punte di +40°C sui settori interni tirrenici del centro Italia.

Anticiclone no stop per la prossima settimana

Fase anticiclonica duratura sull’Europa centro-meridionale, attesa per tutta la prossima settimana. Valori di geopotenziale che risulteranno anomali in particolare sulle nazioni centrali, comparto balcanico sino alla Penisola Ellenica e Turchia, mentre il “cuore” della bolla d’aria calda si farà sentire in particolare tra Penisola Iberica, Francia, Regno Unito e tra Italia e Balcani.

Italia nella morsa del caldo, attese punte di +40°C

Ondata di caldo in consolidamento e che farà sentire i suoi maggiori effetti specie su Pianura Padana e zone interne tirreniche con picchi locali vicini ai +40°C e che ci farà compagnia almeno fino alla festività del Ferragosto. Le temperature si manterranno per gran parte della prossima settimana al di sopra delle medie del periodo anche di 5-7°C al centro-nord e fino a 7-9°C sulle Alpi. I picchi più elevati sono attesi in particolare sulla Pianura Padana e settori tirrenici, nonché sulla Sardegna e Basilicata, dove le massime sfioreranno i +40°C per più giorni consecutivi.

Caldo intenso fino a quando?

Centri di calcolo probabilistici mostrano una configurazione dominata dall’anticiclone per tutta la prossima settimana interessare l’Europa ed il Mediterraneo. Ondata di caldo intenso che potrebbe quindi durare almeno 7-10 giorni sull’Italia. Dopo il 18 agosto non è escluso il ritorno dell’instabilità per un possibile calo di geopotenziale sul centro Europa, da confermare, ma in un contesto termico sempre molto caldo. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

°