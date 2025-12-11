Meteo – Italia ostaggio dell’Anticiclone anche nel Weekend, con stabilità e relativa mitezza: i dettagli

Stabilità e relativo bel tempo dominano l’Italia, fatto salvo locali eccezioni

La stabilità e il relativo bel tempo continuano a contrassegnare la nostra Penisola nella giornata odierna con l’Alta pressione di origine azzorriana che si estende sul Mediterraneo centrale a garanzia di questi. Foschie e nebbie continuano peraltro a generarsi su Pianura Padana e vallate interne e quest’oggi resistono al pomeriggio su Romagna e basso Veneto. Qualche locale eccezione si riscontra sulla Liguria dove i cieli risultano spesso nuvolosi e con qualche isolato piovasco in transito. Le temperature si attestano inoltre su valori comunque piuttosto miti, specie nelle ore diurne.

Nessuna novità in arrivo per domani

Nessuna novità è in arrivo per la giornata di domani venerdì 12 dicembre, quando il quadro sinottico si manterrà pressoché lo stesso, con Anticiclone dominante e stabilità pressoché ovunque e schiarite quantomeno parziali anche in Liguria. In questo caso nebbie e foschie potrebbero persistere sulla Romagna e basso Veneto fino alla tarda mattinata, con temperature che continueranno ad attestarsi mediamente oltre la media di riferimento, malgrado, in alcune zone, un lieve calo.

Italia ancora ostaggio dell’Anticiclone nel Weekend

La situazione tuttavia non si sbloccherà nemmeno nel Weekend, quando l’Italia rimarrà pertanto ostaggio di questo vasto Anticiclone che sancirà una prima parte di dicembre piuttosto stabile e mite. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo sul nostro Paese si manterranno generalmente stabili e asciutte anche nel fine settimana, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e temperature, benché in diminuzione, comunque oltre la media di riferimento.

Fenomeni nebbiosi meno estesi, ma comunque insistenti

Nel corso del Weekend il tempo risulterà mediamente più bello in tutto il Paese, comprese le aree notoriamente esposte a fenomeni nebbiosi, con effetti dell’Anticiclone azzorriano più evidenti. Foschie e nebbie, infatti, sia nella giornata di sabato 13 che in quella di domenica 14 dicembre risulteranno meno estesi, ma comunque insistenti su Pianura Padana e vallate interne della nostra Penisola nella notte e prime ore del mattino.

