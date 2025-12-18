Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 18 Dicembre
Meteo Torino – Cieli spesso variabili in città e altalena termica, ma con assenza di piogge: le previsioni

di Salvatore Russo

Meteo Torino - Finestra di relativa stabilità continua a protrarsi sul capoluogo piemontese, con altalena termica e variabilità spiccata: ecco le previsioni dei prossimi giorni

Previsioni meteo Torino, immagine di repertorio fonte ANSA.

Tempo stabile e asciutto in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in prevalenza stabili e asciutte, complice il sollevamento di un campo di Alta pressione di origine africana che, tra l’altro, mantiene le temperature ben oltre la media di riferimento. Stabilità coinvolge anche Torino, come vedremo, mentre qualche rovescio di debole o moderata intensità si aziona in particolare sulla Toscana da questo pomeriggio.

Previsioni meteo Torino oggi

Nubi irregolari transitano su Torino dalle prime ore della giornata odierna, con le condizioni meteo che, tuttavia, rimangono relativamente stabili e asciutte. Tale stabilità si protrarrà anche nel resto della serata corrente, coerentemente con quanto avverrà su gran parte del Paese, nonostante un ulteriore aumento della nuvolosità. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +7°C di minima e i +10°C di massima circa.

Parziali schiarite per domani

Nella giornata di domani venerdì 19 dicembre le condizioni meteo torneranno a peggiorare in alcune aree della nostra Penisola, con parziali schiarite che invece avanzeranno a Torino a partire dal pomeriggio, quando i cieli torneranno poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro un aumento nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi.

Massime nuovamente in calo per sabato

Il Weekend esordirà con un nuovo lieve peggioramento del tempo, con cieli che torneranno più nuvolosi nella giornata di sabato 20 dicembre, ma con condizioni meteo che, a Torino, si manterranno relativamente stabili e asciutte, mentre piogge e possibili temporali insisteranno al sud. Le temperature, in questo caso, sono attese in nuova diminuzione nei valori massimi, a fronte della persistente stazionarietà prevista per quelli minimi.

Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

