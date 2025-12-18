Meteo Torino – Cieli spesso variabili in città e altalena termica, ma con assenza di piogge: le previsioni

Tempo stabile e asciutto in Italia
Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in prevalenza stabili e asciutte, complice il sollevamento di un campo di Alta pressione di origine africana che, tra l’altro, mantiene le temperature ben oltre la media di riferimento. Stabilità coinvolge anche Torino, come vedremo, mentre qualche rovescio di debole o moderata intensità si aziona in particolare sulla Toscana da questo pomeriggio.
Previsioni meteo Torino oggi
Nubi irregolari transitano su Torino dalle prime ore della giornata odierna, con le condizioni meteo che, tuttavia, rimangono relativamente stabili e asciutte. Tale stabilità si protrarrà anche nel resto della serata corrente, coerentemente con quanto avverrà su gran parte del Paese, nonostante un ulteriore aumento della nuvolosità. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +7°C di minima e i +10°C di massima circa.
Parziali schiarite per domani
Nella giornata di domani venerdì 19 dicembre le condizioni meteo torneranno a peggiorare in alcune aree della nostra Penisola, con parziali schiarite che invece avanzeranno a Torino a partire dal pomeriggio, quando i cieli torneranno poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro un aumento nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi.
Massime nuovamente in calo per sabato
Il Weekend esordirà con un nuovo lieve peggioramento del tempo, con cieli che torneranno più nuvolosi nella giornata di sabato 20 dicembre, ma con condizioni meteo che, a Torino, si manterranno relativamente stabili e asciutte, mentre piogge e possibili temporali insisteranno al sud. Le temperature, in questo caso, sono attese in nuova diminuzione nei valori massimi, a fronte della persistente stazionarietà prevista per quelli minimi.
