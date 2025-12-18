Meteo – Crescenti disturbi di maltempo in arrivo in Italia, Anticiclone in difficoltà: i dettagli

Miglioramento in atto in Italia già da ieri

E’ già dalla giornata di ieri che, al netto degli ultimi rovesci che sono transitati sulle regioni più settentrionali, le condizioni meteo appaiono in prevalenza stabili e asciutte. Questo grazie ad un recupero dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo centrale, che ha di fatto allontanato le correnti più instabili che nella prima parte di settimana hanno imperversato sulla nostra Penisola.

Prevalente stabilità oggi

Condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte riguardano invece gran parte del Paese anche nella giornata odierna, con qualche eccezione che coinvolge, soprattutto questo pomeriggio, le isole della Toscana e le sue zone costiere, con fenomeni perlopiù di debole o moderata intensità. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo ben oltre la media di riferimento.

Prossime ore con rovesci sempre in azione sulla Toscana

Le prossime ore vedranno la persistenza di rovesci di debole o moderata intensità sempre sulla Toscana e in particolare, ancora una volta, sulle sue isole e aree costiere. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo sul resto dello stivale si manterranno relativamente più stabili e asciutte, malgrado la nuvolosità spesso in transito, soprattutto sulle regioni centro-meridionali e con clima che resterà relativamente mite.

Anticiclone in difficoltà, crescenti disturbi di maltempo in arrivo per domani

L’Anticiclone africano avrà una vita piuttosto breve sulla nostra Penisola e sarà presto già in difficoltà. Nella giornata di domani venerdì 19 dicembre, infatti, piogge e rovesci continueranno a transitare sulla Toscana, con miglioramento nella seconda parte, quando invece un peggioramento coinvolgerà la Sicilia, con possibili temporali anche intensi, specie sulle coste sudoccidentali. Qualche debole rovescio potrà cominciare a transitare in tarda serata anche sulla Calabria jonica, mentre altrove il tempo rimarrà relativamente più stabile e asciutto, con temperature ancora stazionari su valori superiori alla media di riferimento.

