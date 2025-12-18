Meteo – Settimana di Natale al via con peggioramento sull’Italia, attese piogge, temporali e neve in montagna

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Dopo la fase di maltempo dei giorni scorso, le condizioni meteo sono tornate a migliorare sull’Italia. Campo barico infatti in aumento sul Mediterraneo centrale, con un vasto campo di alta pressione tra basso Atlantico, Mediterraneo ed Europa, con massimi al suolo fino a 1030 hPa sui Balcani, mentre una circolazione depressionaria è presente sull’Algeria. Tempo piuttosto stabile in Italia e con clima mite, ma con molta nuvolosità bassa al Nord e regioni adriatiche. Correnti umide meridionali portano qualche disturbo su Sardegna e Toscana con locali piogge.

Piogge e temporali in arrivo al Sud entro sabato

Nel corso dei prossimi giorni la depressione nord africana tenderà a muoversi verso est transitando sul Mediterraneo centro-meridionale. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo al Sud tra la serata di domani e la giornata di sabato. Piogge e temporali andranno ad interessare soprattutto la Sicilia e la Calabria, con i fenomeni più intensi attesi nella notte tra venerdì e sabato. Qualche pioggia attesa anche sulla Sardegna meridionale e tra Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Avvio di settimana con affonda sul Mediterraneo

Principali modelli che per i primi giorni della prossima settimana mostrano una saccatura nord atlantica affondare sul Mediterraneo centro-occidentale, con approfondimento di un minimo al suolo di circa 1000 hPa e seguito poi da un nuovo impulso instabile. Questo porterebbe una fase di maltempo anche intenso sulla Penisola Italiana e un calo delle temperature su valori termici intorno alle medie del periodo, che permetterebbe anche il ritorno della neve sulle montagne. Ancora presto comunque per entrare nei dettagli.

Meteo Natale: aria fredda da est e flusso perturbato da ovest, possibile maltempo

Distanza temporale ancora elevata per scendere nei dettagli ma principali modelli che sembrano ormai propensi per una flusso atlantico piuttosto basso e l’arrivo di aria fredda dai settori orientali. Proprio nel giorno di Natale si potrebbe avere l’arrivo di quest’aria fredda sull’Europa, probabilmente il grosso andrà oltralpe. Ad oggi non si esclude un Natale con condizioni meteo instabili e temperature in media o poco sotto.

