Meteo Italia – peggioramento in arrivo nelle prossime ore con piogge, temporali e neve, vediamo dove

Situazione sinottica in Europa ed evoluzione prossime ore

Una saccatura depressionaria si muove verso il Mediterraneo ed entro la serata approfondirà un minimo di pressione sul Mar Tirreno con peggioramento meteo per l’Italia. Nel frattempo un promontorio anticiclonico con valori al suolo intorno a 1025 hPa rimonta verso la Penisola Iberica. Occhi puntanti invece su un campo di alta pressione tra Russia e Scandinavia che tra fine novembre e inizio dicembre potrebbe modificare parecchio la circolazione sul vecchio continente.

Piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore, neve in montagna a quote medie

Nuvolosità in aumento in queste prime ore del giorno soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, più compatta sui settori occidentali. Tra pomeriggio e sera peggioramento meteo sulla Sardegna con locali temporali anche intensi sulle zone occidentali dell’Isola. Peggiora poi sulle regioni centrali tirreniche con piogge e acquazzoni localmente intensi su Toscana, Lazio e Campania. Neve sull’Appennino centrale in calo entro la notte fin verso i 1200-1400 metri.

Weekend che inizia con maltempo ma rapido miglioramento a seguire

Inizio dell’ultimo weekend di novembre che vedrà condizioni meteo instabili al Centro-Sud. Sabato soprattutto nella prima parte avremo ancora fenomeni sulle regioni centrali con neve a quote medie in Appennino. Entro sera maltempo che interesserà prevalentemente il Sud anche con temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ancora condizioni meteo instabili Domenica al Sud con il vortice depressionario che però dovrebbe allontanarsi verso il nord Africa. Più asciutto e con temperature in calo al Centro-Nord.

Meno piogge ma clima più freddo tra fine novembre e inizio dicembre

Condizioni meteo stabili sulle regioni del Nord Italia probabilmente fino al termine di novembre, l’ingresso di correnti settentrionali porterà comunque un calo delle temperature. Per gli ultimi giorni di novembre un minimo di pressione potrebbe interessare le Isole Maggiori portando un peggioramento meteo mentre altrove le precipitazioni dovrebbero risultare pressoché assenti. Clima comunque più freddo tra fine novembre e inizio dicembre con temperature in media o anche poco al di sotto.

