Meteo – neve in arrivo fino a quote medio-basse lungo l’Appennino con fiocchi localmente anche abbondanti

Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Un promontorio anticiclonico è in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale portando stabilità atmosferica sull’Italia. Giornata odierna che vedrà cieli per lo più soleggiati sull’Italia da Nord a Sud, salvo residue piogge tra Calabria e Sicilia. Stabilità destinata però a durare poco, come vedremo di seguito.

Nuova saccatura in arrivo sul Mediterraneo

Già nella giornata di domani una saccatura atlantica si porterà sull’Europa occidentale e nella seconda parte della giornata inizierà a penetrare sul Mediterraneo occidentale. Correnti umide da ovest torneranno quindi ad interessare l’Italia portando un generale aumento della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio sono in arrivo le prime piogge sui settori tirrenici centrali e la Sardegna, e tra la serata e la notte piogge e temporali andranno ad interessare gran parte del Centro-Sud ed Emilia Romagna.

Maltempo nel weekend con neve anche abbondante in Appennino

Nel corso del weekend la saccatura depressionaria andrà a transitare sul Mediterraneo centrale, approfondendo un minimo di pressione al suolo sul Tirreno. Questo porterà forte maltempo nella giornata di sabato soprattutto al Centro-Sud. L’aria più fredda in ingresso porterà anche un calo della quota neve, con nevicate anche abbondanti in Appennino, specie quello centrale. Neve che interesserà l’Appennino tosco-emiliano fino alla mattinata di sabato con quota neve intorno ai 1300 metri. Quota neve in graduale calo nella giornata di sabato sull’Appennino centrale, con fiocchi intorno ai 1400-1500 metri al mattino e in discesa fino ai 1100-1200 metri tra la serata e la notte. Qui le nevicate potranno risultare anche molto abbondanti, con accumuli locali anche superiori ai 50 cm. Quote neve appena superiori sull’Appennino molisano e campano. Nella giornata di domani il forte maltempo interesserà il Sud, mentre sulle regioni centrali le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Neve che potrà cadere sulla Basilicata fino a quote medie, mentre su Calabria e Sicilia la quota neve si manterrà ancora piuttosto alta.

Finale di novembre dinamico e con clima più freddo

Regioni del Nord Italia che avranno condizioni meteo piuttosto stabili nel weekend anche se da Domenica soprattutto assisteremo ad un calo delle temperature per l’arrivo di correnti settentrionali. Per gli ultimi giorni di novembre un minimo di pressione potrebbe interessare le Isole Maggiori portando un peggioramento meteo mentre altrove le precipitazioni dovrebbero risultare pressoché assenti. Clima comunque più freddo tra fine novembre e inizio dicembre con temperature in media o anche poco al di sotto.

