METEO – Tornano le grandi PIOGGE con rischio NUBIFRAGI su alcune regioni, ecco dove

Torna il maltempo sull’Italia

Meteo – L’assenza prolungata di precipitazioni su gran parte d’Italia ha ormai le ore contate. Gli ultimi due mesi sono risultati piuttosto secchi, specie sulle regioni di nordovest e parte del centro, spesso solo lambite dalle perturbazioni che hanno raggiunto il Mediterraneo centrale; in più le brevi ondate di caldo fuori stagione alternate alle fasi fredde ed asciutte, hanno inevitabilmente accentuato l’evaporazione del suolo reso in alcune aree già piuttosto secco. Già dalla prossime ore, tuttavia, tornerà la pioggia sulle regioni settentrionali, localmente anche abbondante, in successiva estensione nei prossimi giorni anche sul resto d’Italia. Attenzione al rischio nubifragi, vediamo dove nel prosieguo dell’articolo.

Maltempo al nord, rischio nubifragi su Liguria

Meteo – I primi deboli fenomeni hanno già raggiunto nel corso di questo avvio di giornata parte del nordovest e dell’alta Toscana. Nelle prossime ore e durante la giornata di domani, il maltempo si farà sentire in particolare sulle regioni settentrionali, maggiormente esposte al flusso umido perturbato. Le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi sulla Liguria già dalla serata odierna, assumendo carattere di forte intensità nottetempo e nella giornata di domenica; non si escludono locali nubifragi, con accumuli pluviometrici superiori ai 100 mm. Piogge intense in arrivo dalla prossima notte anche sui settori Prealpini, basso Piemonte ed alta Toscana. Lunedì il maltempo si concentrerà in particolare sul Triveneto e Levante ligure, dove non si escludono accumuli pluviometrici giornalieri maggiori di 100 mm, specie sui settori prealpini veneto-friulani.

Piogge verso il centro Italia, ma meno intense

Meteo – Deboli piogge transiteranno sulla Toscana nelle prossime ore, seppur con i fenomeni più intensi attesi in particolare sui settori più settentrionali della regione. Pioviggini intermittenti attese anche su Umbria e localmente nel Lazio, mentre deboli piogge giungeranno nottetempo e nella prima parte della giornata di domani anche sulle Marche. Un peggioramento più consistente è atteso nella giornata di lunedì, quando le precipitazioni potranno assumere carattere di moderata intensità su tutte le regioni centrali tirreniche. Il maltempo insisterà anche nella giornata di martedì, poi si osserverà un graduale miglioramento a partire da ovest. Nei prossimi giorni gli accumuli più abbondanti sono attesi su Toscana, Umbria e zone interne del Lazio dove localmente si potranno superare i 50-60 mm.