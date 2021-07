METEO ITALIA – FORTI TEMPORALI già in atto con GRANDINATE e danni; l’evoluzione per le prossime ore

Meteo Italia, primi forti temporali tra Piemonte e Lombardia

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! Le condizioni meteo volgono verso un deciso peggioramento su parte del nord Italia. Forti temporali hanno già interessato nel corso del mattino l’alto Piemonte, in particolare tra biellese e verbano, già colpite anche nel tardo pomeriggio di ieri da un forte temporale; nelle ultime 24 ore sono già caduti su tali aree oltre 100 mm di pioggia, con punte di 120-130 mm. Danni per case scoperchiate, alberi caduti ed allagamenti. I fenomeni si sono successivamente estesi all’alta Lombardia, anche in questo caso con accumuli pluviometrici consistenti, fino a 50 mm in un’ora. Attualmente nuovi temporali stanno prendendo forma sulle Alpi piemontesi e localmente sui settori pianeggianti della Lombardia, mentre una cella temporalesca molto intensa insiste sulle Prealpi Orobiche, dove vengono registrati oltre 60 mm di pioggia.

Evoluzione prossime ore: rischio nubifragi tra Lombardia, Piemonte e Triveneto

Meteo Italia – Nel corso delle prossime ore i temporali insisteranno su Piemonte e Lombardia, risultando localmente di forte intensità. Non si esclude lo sviluppo di supercelle, con associate grandinate e trombe d’aria. Temporali che nelle prossime ore prenderanno rapidamente forma anche sul Trentino-Alto Adige, estendendosi successivamente alle Prealpi veneto-friulane. Tempo più asciutto sulle basse pianure del nord e la Liguria, seppur con nubi di passaggio.

Forti venti al centro, fino a +40°C al sud e Sardegna

Meteo – Se le regioni settentrionali faranno i conti con il ritorno del maltempo, al centro-sud e sulle due Isole Maggiori sono il forte vento ed il caldo in aumento i principali protagonisti di giornata. In particolare le raffiche di Scirocco attualmente hanno toccato i 60-80 km/h sulla costa settentrionale del Lazio, mentre sulle zone interne della Sardegna ed il resto del centro Italia si registrano punte meno elevate, ma comunque prossime ai 50/60 km/h. Caldo in deciso aumento sui settori sottovento al flusso meridionale, con le stazioni meteorologiche che nel foggiano, trapanese ed entroterra occidentale della Sardegna stanno toccando i +38/+40°C. Domani elevato rischio nubifragi al nord, vediamo nella prossima pagina le aree a maggior rischio.

