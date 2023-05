Meteo Italia – prossima settimana in compagnia dell’instabilità pomeridiana con temporali, ecco la tendenza

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia, tempo in nuovo peggioramento

Circolazione depressionaria con aria fredda in quota presente sul Mediterraneo occidentale. Questa porta una risalita di aria più umida sull’Italia con molte nuvole che anticipano un peggioramento meteo. Un minimo di bassa pressione si approfondisce infatti sul nord Africa e nelle prossime ore risalirà verso la Sicilia. Nella giornata di oggi previste piogge su buona parte della Penisola ma più abbondanti su Piemonte, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna orientali.

Weekend di maltempo con accumuli localmente anche elevati su alcune regioni

Come anticipato ecco che il terzo weekend di maggio sarà all’insegna di condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte dell’Italia. Attenzione però al Piemonte dove lo stau a ridosso delle Alpi potrebbe portare ad accumuli di pioggia superiori ai 150 mm. Accumuli importanti anche su Calabria e Isole Maggiori, in particolare sui settori orientali. La seconda parte di Domenica vedrà l’accentuarsi dell’instabilità pomeridiana con temporali soprattutto sui settori interne del Centro-Sud.

Acquazzoni e temporali pomeridiani protagonisti della prossima settimana in Italia

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per la prossima settimana un campo di alta pressione sbilanciato in pieno oceano Atlantico. Europa e Mediterraneo che resteranno dunque solo parzialmente coperti e Italia che dovrà fare i conti ancora condizioni meteo instabili. Nel corso della settimana ecco infatti che l’instabilità pomeridiana sarà protagonista con acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi ma in movimento poi verso pianure e coste.

Tendenza meteo: anticiclone sbilanciato a nord e nessuna particolare fase stabile e calda in vista

Mese di maggio che sembra voglia terminare più o meno come è iniziato: fresco e instabile. Anche guardando sul lungo periodo infatti non si vedono particolare cambiamenti. L’alta pressione sarà sicuramente più forte e ingombrante certo, ma i suoi massimi resteranno ancora per un po’ sbilanciati alle alte latitudini. Condizioni meteo che dunque saranno spesso instabili in Italia con acquazzoni e temporali di stampo pomeridiano e clima non particolarmente caldo.

