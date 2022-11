Meteo Italia – Residuo maltempo al sud, stabile al centro-nord; nuove piogge per la prossima settimana

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un promontorio anticiclonico disteso dalla Penisola Iberica sin verso la nazioni centrali europee, andando ad interagire con l’alta pressione presente sul nord della Russia. In tal modo il flusso umido principale transita dal medio Atlantico verso il Mar del Nord al di sopra del 45°N, ripiegando poi verso il bacino del Mediterraneo. Sull’Italia le condizioni meteo volgono verso un miglioramento, seppur con residue condizioni di maltempo alimentato dall’azione di un vortice depressionario sul Mar di Sicilia.

Vortice mediterraneo in allontanamento verso il mar Ionio, oggi maltempo specie al sud

Il vortice di bassa pressione che nella giornata di sabato ha portato condizioni di maltempo in Campania, nelle prossime ore scivolerà ulteriormente verso sud, agendo tra il Mar di Sicilia e lo Ionio meridionale. Attese residue condizioni di maltempo all’estremo sud. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con velature in arrivo al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni e qualche addensamento sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse su tutte le regioni con piogge sparse e temporali tra Calabria e Sicilia; qualche pioggia residua in Puglia, sereno in Sardegna. Al pomeriggio residui fenomeni tra Calabria e Sicilia. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna, domenica 27 novembre 2022

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Prossimi giorni con nuove piogge, specie al centro-sud. Più stabile al nord

Il mese di novembre, quindi anche l’Autunno meteorologico, terminerà con condizioni meteo dinamiche sull’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà defilato sul vicino Atlantico, lasciando aperta la porta europea alle umide e piovose correnti oceaniche. Tuttavia, gli impulsi perturbati potrebbero avere una traiettoria più meridionale nel corso dei prossimi giorni, penalizzando in particolare le regioni centro-meridionali, mentre il nord rimarrà ai margini. Ancora piogge quindi attese per la prossima settimana, specie al sud, Isole Maggiori e settori adriatici. Più asciutto al nord, anche se con nubi di passaggio e foschie in Pianura Padana.

