Meteo – Italia ripiomba nel maltempo invernale per il Weekend, con neve fino in bassa collina: ecco dove

Maltempo in atto su parte del Paese

Una parte del Paese finisce nuovamente nel mirino del maltempo nella giornata odierna, a causa del rinnovato ingresso di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo centrale. Piogge e rovesci investono più precisamente, e in maniera perlopiù sparsa, il medio-basso versante tirrenico, con occasionali sconfinamenti in Abruzzo. La neve si è attestata nel pomeriggio sull’Appennino centrale a partire dai 1.200/1.600 metri, con temperature mediamente in aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore a causa dell’attivazione di un richiamo di correnti più miti.

Prossime ore con maltempo insistente e con temperature e neve in abbassamento

Nelle prossime ore l’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima determinerà la rotazione della ventilazione, con aria più fredda in ingresso e che andrà ad alimentare ancora il maltempo nelle medesime aree del Paese. Tale dinamica favorirà peraltro un abbassamento delle temperature, specie sui settori centrali, dove le nevicate a quel punto potranno scendere fin sui 1.100/1.300 metri.

L’Italia ripiomba nel maltempo invernale nel Weekend

La saccatura depressionaria di cui sopra affonderà più decisamente sul bacino del Mediterraneo centrale nel corso del Weekend alle porte. Ciò alimenterà la fase di maltempo in primis sulle regioni meridionali, ma con parziale coinvolgimento anche del centro, specie nella prima parte di sabato 10 gennaio. Le correnti polari determineranno un nuovo abbassamento delle temperature su valori più tipicamente invernali sullo stivale.

Neve fino in bassa collina

Da quanto scritto nel precedente paragrafo, il maltempo invernale sarà protagonista al centro-sud, con piogge e nevicate a quote via via sempre più basse. Per la giornata di domenica 11 gennaio, rovesci si addenseranno sul medio versante adriatico con principale interessamento dell’Abruzzo, dove la neve scenderà fin sui 300/400 metri. Neve fin sugli 800/900 metri è invece attesa su reggino e Sicilia tirrenici. Facendo un passo indietro a domani sabato 10, la neve sull’Appennino meridionale si fermerà invece sugli 800/1.000 metri, con clima comunque invernale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.