METEO ITALIA – scatta l’ora del MALTEMPO con temporali e nubifragi, temperature in crollo e neve dal WEEKEND

Maltempo ai nastri di partenza, ecco dove temporali e nubifragi

Impulso polare in discesa verso il Mediterraneo occidentale che andrà a rinvigorire la circolazione depressionaria già presente. Condizioni meteo che nelle prossime ore saranno instabili o perturbate da in Italia con temporali ma anche possibili nubifragi soprattutto su coste del medio tirreno e poi su Sicilia, Calabria e Campania. Non esclusa anche la prima neve a bassa quota sul tra Piemonte e Liguria.

Weekend in compagnia dell’aria artica con crollo termico e neve

Primo peggioramento meteo di stampo invernale in arrivo durante il weekend a causa di un poderoso affondo di aria artica verso l’Italia. Principali modelli che confermano un anticiclone di blocco in elevazione sull’Atlantico e la discesa di una massa d’aria fredda sul continente europeo. Maltempo che tra Sabato e Domenica sarà accompagnato da un primo calo delle temperature con neve sulle Alpi e sull’Appennino probabilmente fin sotto i 1000 metri. Altre novità in arrivo per la prossima settimana.

Ultimi giorni di novembre con inverno che bussa alla porta dell’Italia

All’inizio della prossima settimana la colata artica avrà guadagnato terreno sul Mediterraneo spostandosi lentamente verso est. Anche se la distanza temporale è ancora elevata tra Lunedì e Martedì non si escludono primi episodi di neve a bassa quota anche sulle regioni del Centro-Sud. I fiocchi dovrebbero comunque cadere abbondanti sulle montagne. Temperature che nella prima parte della prossima settimana potrebbero risultare sotto media anche di 6-8 gradi. Ulteriori impulsi perturbati di natura artica non esclusi a seguire.

