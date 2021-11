METEO – Prossima settimana arriva l’INVERNO con TEMPERATURE in picchiata e NEVE fino a bassa quota. TENDENZA

Tempo stabile in Italia ma con peggioramento in arrivo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra una circolazione depressionaria tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale in lento movimento verso est. Giornata odierna piuttosto stabile sulla Penisola Italiana, dove troviamo anche ampi spazi di sereno al Nord e regioni tirreniche. Leggerà instabilità al Sud e sulle Isole Maggiori, dove troveremo anche delle piogge. Ma dalla serata le condizioni meteo tenderanno a peggiorare per l’avvicinamento della depressione iberica, con piogge in arrivo a partire dai settori occidentali dell’Italia.

Tra domani e venerdì forte maltempo in Italia, con piogge diffuse e temporali sparsi

A partire dalla giornata di domani la circolazione depressionaria inizierà ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale, portando un forte peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Maltempo che colpirà ad iniziare dalle regioni del Centro-Nord, con piogge intense e diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie al Nord-Ovest e regioni tirreniche. In Piemonte, a causa di un cuscinetto di aria fredda, potremmo avere nevicate fino a quote collinari o anche più basse, specie sui settori meridionali della regione. Nella seconda parte della giornata il maltempo interesserà anche il Sud, con rischio nubifragi tra Sicilia e regioni ioniche. Tempo instabile anche nella giornata di venerdì, con piogge sparse su tutta l’Italia e temperature in diminuzione. Con il calo termico torna a scendere anche la quota neve, portandosi fino a quote medie sull’Appennino centro-settentrionale.

Attacco artico nel weekend con neve fino a bassa quota

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici continua a confermare per la parte finale della settimana un anticiclone di blocco ancora presente in Atlantico, il quale bloccando le correnti occidentali permetterà la discesa di un lobo del vortice polare sul continente europeo, con aria fredda che potrebbe spingersi fino al Mediterraneo. Questo comporterebbe il primo peggioramento di stampo invernale in Italia. Il weekend si appresta quindi ad essere caratterizzato da maltempo accompagnato da un deciso calo termico, con neve sulle Alpi fino a quote basse e possibile anche sotto i 1000 metri anche in Appennino. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana.

