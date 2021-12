METEO – Il MALTEMPO bersaglia ancora l’ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

Serata di maltempo sul basso Tirreno e Puglia

Una serata di maltempo sta interessando le regioni meridionali e in particolare il basso settore tirrenico e la Puglia meridionale. Piogge e occasionali temporali, localmente anche intensi riguarderanno queste aree, accompagnate da un clima che rimane comunque fresco se non addirittura fredda. La perturbazione infatti presenta una matrice polare marittima e ha causato nel pomeriggio anche qualche nevicata sull’Appennino centrale a partire dai 1.100/1.200 metri.

Domani altra giornata di maltempo

Anche la giornata di domani lunedì 6 dicembre sarà caratterizzata dal maltempo. Ormai non è nemmeno più una novità con piogge e possibili temporali che interesseranno gran parte del sud e il medio versante adriatico, in particolare l’Abruzzo dove la neve cadrà dai 700/800 metri. Neve a partire da oltre 1.000 metri sull’Appennino meridionale, dipendentemente dai settori di riferimento. Più asciutto e relativamente più stabile altrove, malgrado il clima freddo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria, Sicilia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Toscana meridionale, Lazio settentrionale e meridionale, Umbria sud-occidentale, Sardegna e sul resto delle regioni meridionali, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia e sul resto di Sicilia, Calabria e Basilicata occidentale. Nevicate: al di sopra di 800-1000m sui settori appenninici centrali e sui rilievi della Sardegna, localmente fino a 600-800m sull’Abruzzo, con apporti al suolo deboli; al di sopra di 1100-1300m sulle regioni meridionali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione, specie al Centro-Sud peninsulare e nei valori minimi sui settori alpini. Venti: forti settentrionali con raffiche di burrasca forte sulla Sardegna e sulla Sicilia; tendenti a forti settentrionali su Liguria, coste adriatiche settentrionali, sulle regioni centrali peninsulari, in estensione pomeridiana alle regioni meridionali peninsulari. Mari: da agitati a molto agitati il Mare e Canale di Sardegna; agitati lo Stretto di Sicilia ed localmente il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

