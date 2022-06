METEO – ITALIA SPACCATA a META’ tra il CALDO e i violenti TEMPORALI nelle PROSSIME ORE: ecco i dettagli

Maltempo torna a colpire il nordovest

Assistiamo nella giornata odierna al ritorno del maltempo che sta attualmente colpendo i settori nordoccidentali del Paese con piogge, temporali e grandinate. Questo a causa dell’avvicinamento di un cavo perturbato di natura atlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali e che causa un arretramento dell’Alta pressione su queste aree del Paese. Il maltempo è inoltre destinato ad estendersi nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Caldo africano al centro-sud

E’ soprattutto da un paio di giorni che le regioni centro-meridionali assistono ad una vera e propria canicola, con un campo di Alta pressione di matrice africana davvero robusto e che porta temperature talvolta inimmaginabili per il mese di giugno. Diversi record infatti si sono abbattuti in particolare nella giornata di ieri, ma con il caldo che continua ad essere intenso e per certi versi ancora anomalo. Tale, peraltro, resterà anche in serata.

Prossime ore, maltempo in esplosione nel nord

Se fino a questo momento, piogge, temporali e grandinate si concentrano soprattutto sulle aree nordoccidentali, talvolta provocando anche danni e disagi, nelle prossime ore le condizioni meteo sulle rimanenti regioni settentrionali appariranno in evidente peggioramento, con l’espansione delle predette piogge, temporali e grandinate localmente anche intense e a carattere di nubifragio, ma quali saranno le aree più colpite?

CONTINUA A LEGGERE.

Forte maltempo tra Lombardia ed Emilia

Nelle prossime ore il fronte di maltempo si estenderà verso i quadranti orientali, con le piogge, temporali e grandinate localmente anche intense e a carattere di nubifragio che andranno ad interessare soprattutto le zone comprese tra la Lombardia e l’Emilia Romagna. I fenomeni saranno accompagnati anche da un calo particolarmente sensibile delle temperature. Isolati e più blandi rovesci sono plausibili anche tra Veneto e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del Paese, come accennato precedentemente, le condizioni meteo si manterranno stabili e con clima pienamente estivo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.