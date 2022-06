METEO – Violentissima GRANDINATA colpisce la zona del nord Italia: chicchi come noci e automobili danneggiate. Prossime ore ad alto rischio

Fortissimi temporali con grandine al nord Italia

Peggioramento che sta entrando nel vivo in tutto il nord Italia con fenomeni che già risultano violenti al nord-ovest, soprattutto su Val d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Piogge, temporali e purtroppo anche danni sono arrivati in parte del nord Italia ma tutto ciò era inevitabile vista l’energia elevatissima in gioco e purtroppo nel corso delle prossime ore andrà anche peggio in quanto l’Italia risulterà completamente tagliata in due da un punto di vista meteo. Se il nord e la Toscana e marginalmente la Sardegna saranno sotto gli effetti di piogge e temporali anche intensi, aria ancora più calda affluirà al meridione dove le temperature arriveranno a toccare punte fino a 41-42 gradi. Gran caldo anche sul restante centro Italia, anche se potranno innescarsi dei temporali pomeridiani specialmente in appennino e zone interne del Tirreno. Leggi anche: Stagione infuocata, allerta del Ministero della Salute per queste città italiane

Nubifragio, forte grandinata in Piemonte

Come detto, temporali intensi sono già in atto in parte del nord Italia, specialmente ad ovest anche se nel corso del giorno andranno ad interessare tutte le regioni e potrebbero risultare particolarmente violenti vista l’energia in gioco. Questa mattina si segnalano già i primi danni in Piemonte e nella bassa Valle d’Aosta, dove sono in atto forti grandinate. Chicci grandi come noci sono caduti poco fa a Courgnè, nel torinese, dove una violenta grandinata ha danneggiato l’agricoltura, le automobili e distrutto molti orti, come riportato da lasentinella.gelocal.it. Stessa scena poco prima a Pont e poco dopo a Borgiallo ma fortunatamente a parte i danni e i disagi non ci sono state conseguenze sulle persone. Leggi anche: Allerta meteo, fortissimi temporali ma anche punte di oltre 40 gradi. Zone a rischio in Italia martedì 28 giugno 2022

Danni ad auto e colture

Chicci grandi come noci hanno provocato molti danni anche ad automobili con bozze su tettini e parabrezza di notevoli dimensioni. Tetto danneggiato e pericolante in frazione Salto dove la grandine unita al forte vento ha provocato molti problemi. Tuttora sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per cercare di mettere in sicurezza alberi pericolanti, abitazione danneggiata e ripulire strade invase dall’acqua. Purtroppo nelle prossime ore si vivrà il clou di questo peggioramento e fenomeni molto violenti saranno da mettere in conto ancora una volta in Piemonte, Emilia, Liguria e arco alpino e prealpino centro-orientale. Leggi anche: Meteo, tra temporali e caldo in netto aumento con punte fino a 38 gradi

Fine del gran caldo da domani ma per poco

Dalla giornata di domani calo termico anche altrove. Al centro e al sud della penisola si avvertirà un lieve calo termico dalla giornata di mercoledì prima di una nuova accentuazione della calura da venerdì. Nel frattempo, occhio alla giornata di oggi su alcune aree del centro-nord dove sarà in vigore anche l’allerta della Protezione Civile: forti temporali in moltissime regioni come sopra anticipato.

