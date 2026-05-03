Meteo Italia – Tempo ancora stabile, ma con nubi in arrivo da ovest, poi è atteso un peggioramento ad inizio settimana

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo d’alta pressione disteso dal nord Africa sino al centro-est Europa con valori alti e livellati attorno ai 1020-1025 hPa anche sull’Italia, affiancato da una saccatura alimentata da correnti fresche distesa tra la Russia meridionale ed il Mediterraneo orientale ed una seconda sul vicino Atlantico.

Domenica qualche nube in più sul centro-nord Italia

Weekend che proseguirà stabile e decisamente primaverile sull’Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile con ampio soleggiamento su gran parte del Paese, salvo innocue velature di passaggio al Nord, Sardegna e Toscana. Nel corso del pomeriggio addensamenti medio-alti di passaggio al centro-nord e Sardegna, ma con tempo asciutto, ampio il soleggiamento al sud ed Isole. Nel corso della sera attesi innocue addensamenti in transito anche sui settori meridionali tirrenici e Sicilia, ulteriore ispessimento della nuvolosità nottetempo al Nordovest e Sardegna per l’avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione.

Temperature primaverili con massime anche di oltre +25°C

Temperature decisamente primaverili ed in ulteriore aumento sull’Italia per l’attenuazione delle fresche correnti settentrionali. Domenica attesi valori diffusamente superiori ai +20°C con punte sino a +26/+28°C su Pianura Padana e di +25/+26°C su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Puglia.

Alta pressione cede nel corso della prossima settimana

Prima parte della prossima settimana che farà registrare un cedimento dell’alta pressione per l’avanzamento di una saccatura dal vicino Atlantico verso il centro Europa, determinando un calo barico anche sul Mediterraneo centrale. Atteso un peggioramento del tempo progressivo anche sull’Italia con ritorno di nubi e precipitazioni, specie al centro-nord.

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