Meteo – Weekend primaverile con stabilità e temperature in ripresa, i dettagli

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto campo d’alta pressione disteso dal nord Africa sino al centro-est Europa con valori alti e livellati attorno ai 1020-1025 hPa anche sull’Italia, affiancato da una saccatura alimentata da correnti fresche distesa tra la Russia meridionale ed il Mediterraneo orientale ed una seconda sul vicino Atlantico.

Alta pressione in affermazione sull’Italia, sarà un sabato con meteo stabile

Alta pressione in affermazione sul Mediterraneo centrale determina un avvio di weekend stabile sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata stabile e soleggiata su gran parte del Paese, salvo residui quanto innocui addensamenti su Molise ed entroterra calabro. Nel corso del pomeriggio insiste il bel tempo da nord a sud, fatta eccezione per innocui addensamenti tra Calabria e Sicilia orientale Nottetempo atteso un aumento di nubi alte al Nordovest e Sardegna.

Domenica qualche nube in più sul centro-nord Italia

Weekend che proseguirà stabile e decisamente primaverile sull’Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile con ampio soleggiamento su gran parte del Paese, salvo innocue velature di passaggio al Nord, Sardegna e Toscana. Nel corso del pomeriggio addensamenti medio-alti di passaggio al centro-nord e Sardegna, ma con tempo asciutto, ampio il soleggiamento al sud ed Isole. Nel corso della sera attesi innocue addensamenti in transito anche sui settori meridionali tirrenici e Sicilia, ulteriore ispessimento della nuvolosità nottetempo al Nordovest e Sardegna per l’avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione.

Temperature primaverili con massime anche di oltre +25°C

Weekend atteso con diffuso aumento delle temperature tra oggi e domani con valori massimi che al centro-nord, Sardegna e Sicilia meridionale supereranno i +20°C con punte nella giornata odierna di +25/+27°C sulla Pianura Padana e di +24/+25°C sulla Toscana; valori inferiori sul medio-basso Adriatico, Calabria e nord Sicilia, ancora influenzate da una residua e più fresca circolazione settentrionale. Domenica attesi valori diffusamente superiori ai +20°C con punte sino a +26/+28°C su Pianura Padana e di +25/+26°C su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Puglia.

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